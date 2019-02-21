Rüzgara 26 milyar avrodan fazla yatırım

"Avrupa Rüzgar Enerjisi Birliği WindEurope 2018 Avrupa İstatistikleri Raporu"ndan yapılan derlemeye göre, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, aday ülkeler ve Rusya ile Ukrayna'nın da aralarında yer aldığı 38 ülkenin toplam rüzgar kurulu gücü 189 bin 22 megavata çıktı.
Bu ülkeler arasında rüzgarda kurulu gücü en yüksek ülke, 59 bin 311 megavatla Almanya oldu. Almanya'yı, 23 bin 494 megavatla İspanya ve 20 bin 970 megavatla Birleşik Krallık takip etti.
Türkiye'nin rüzgardaki kurulu gücü ise geçen yıl 497 megavat artarak 7 bin 369 megavata ulaştı. Türkiye, rüzgar gücüne eklediği bu kapasiteyle ilave güç bakımından Avrupa Kıtası'ndaki 38 ülke arasında altıncı oldu.
Kıtada 2018'de rüzgarda en fazla ilave güç 3 bin 371 megavatla yine Almanya tarafından oluşturuldu. Bu ek kapasitenin 2 bin 402 megavatı kara, 969 megavatı ise deniz üzerine kurulan rüzgar santrallerinden oluştu.
Ek kapasitede Almanya'yı bin 901 megavatla Birleşik Krallık, bin 565 megavatla Fransa izledi.
RÜZGARA 26 MİLYAR AVRODAN FAZLA YATIRIM
Öte yandan, geçen yıl AB üyesi 28 ülkede elektrikte toplam 20 bin 700 megavat ilave kurulu kapasite işletmeye alındı. Bunun yüzde 49'una denk gelen 11 bin 676 megavatlık kısmını rüzgar gücü oluşturdu.
Söz konusu kapasite için rüzgar sektörüne 26,7 milyar avronun üzerinde yatırım yapıldı.
Avrupa Kıtası'nda geçen yıl en fazla rüzgar kapasitesine sahip ilk 10 ülke şöyle:
Ülke
İlave güç (megavat)
Kurulu Güç (megavat)
1
Almanya
3371
59311
2
İspanya
397
23494
3
Birleşik Krallık
1901
20970
4
Fransa
1565
15407
5
İtalya
452
9.958
6
İsveç
720
7407
7
Türkiye
497
7369
8
Polonya
16
5864
9
Danimarka
281
5758
10
Portekiz
67
5380
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