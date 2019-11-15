Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerEnerjiRüzgarda 2 milyar dolarlık yatırım mümkün

"Rüzgarda 2 milyar dolarlık yatırım mümkün"

AA

Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Yıldırım, gelecek yıl 2 bin megavatlık karasal rüzgar enerjisi santrali (RES) lisansının verilmesi durumunda, toplam 2 milyar dolar yatırım seviyesine ulaşılacağını söyledi

Türkiye Rüzgar Enerjisi

Yıldırım, rüzgar sektöründe yapılması beklenen yatırımlara ilişkin değerlendirmede bulundu.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz'ın 2 bin megavatlık RES için başvuruları nisanda alacakları yönündeki açıklamalarını anımsatan Yıldırım, başvuruların incelenmesi ve değerlendirilmesi sonrasında yarışmaların yapılacağını anlattı.

Yıldırım, rüzgar enerjisi sektörünün 2007 ve 2015 dönemi RES başvurularındaki tecrübelerine göre, başvuru ile yarışmalar arasında 1 ila 3 yıl süre gerektiğini bildirdi.

Sektörün ve mevzuatın bu alanda yeterli tecrübeye sahip olduğunu vurgulayan Yıldırım, "Planlanan kapasite yarışmalarının bir yıldan kısa sürede yapılması ve kapasitelerin tahsis edilmesi söz konusu olabilir." dedi.

İHRACAT VE İSTİHDAMA KATKI

Yıldırım, 2021'de ön lisans alması öngörülen kapasitede, proje geliştirme, finansman ve inşaat süreçleri düşünüldüğünde ilk projelerin 2023 sonunda başlamasının mümkün olacağını belirterek, şöyle devam etti:

"Gelecek yıl nisanda 2 bin megavatlık karasal RES lisansının verilmesi durumunda, toplam yatırım 2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşecek. Yeni Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Destekleme Mekanizması'ndan bağımsız olarak, yerli katkı desteğinin de devam etmesi halinde Türkiye'nin rüzgar endüstrisi yerli aksam üretimindeki yüzde 50 potansiyelini koruyacak."

Yıldırım, söz konusu projelerin aksam yatırımları üzerindeki etkisine de dikkati çekerek, "Bu yatırımlarla, Türkiye yeni aksam yatırımlarına ev sahipliği yapacak ve ihracatını artıracak." ifadesini kullandı.

Bu arada, Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre ekim ayı itibarıyla Türkiye'nin elektrikte kurulu gücü 91 bin 70 megavat seviyesindeyken, TÜREB'in temmuz ayı verilerine göre ise rüzgar enerjisinde kurulu güç 7 bin 600 megavatı buldu.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Brent petrolün varili 62,62 dolar
ENERJİBrent petrolün varili 62,62 dolar
ABD'nin petrol üretiminde yeni rekor
ENERJİABD'nin petrol üretiminde yeni rekor
Amerikali enerji üreticisinden Türkiye'de yeni şirket - Haberler
ENERJİAmerikali enerji üreticisinden Türkiye'de yeni şirket
OPEC'in ham petrol üretimi ekimde arttı
ENERJİOPEC'in ham petrol üretimi ekimde arttı
SON DAKİKA! Oyak'tan 450 milyon dolarlık teklif - Haberler
ENERJİ450 milyon dolar
Küresel enerji talebi 2040'ta yüzde 34 artacak
ENERJİKüresel enerji talebi 2040'ta artacak
ABD'nin 2020 petrol fiyatı tahmini değişmedi
ENERJİABD'nin 2020 petrol fiyatı tahmini değişmedi
Elektrikte serbest tüketici sayısı katlandı
ENERJİElektrikte serbest tüketici sayısı katlandı
Deniz üstü rüzgarda Türkiye-Danimarka iş birliği sürecek
ENERJİTürkiye-Danimarka iş birliği sürecek
Elektrikten 2020'de 200 bin TL kâr hedefi - Haberler
ENERJİElektrikten 2020'de 200 bin TL kâr hedefi
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X