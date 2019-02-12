Meral Yıldız'ın haberine göre Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Edremit ilçesi Kurubaş Mahallesi'nde oluşturdukları uygulama noktasında durumundan şüphelenilen TIR durduruldu. Narkotik köpeği Alfa ile birlikte yapılan detaylı aramada kupa üzerinde bulunan rüzgarlık kısmına gizlenmiş 58 paket halinde toplam 30 kilo 340 gram eroin ele geçirildi.

Olayla ilgili A.Ç. ve H.T., "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak / uyuşturucu madde nakletmek" suçundan gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.