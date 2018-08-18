Ruzomberok - Slovan Bratislava maçı ne zaman?

Ruzomberok ve Slovan Bratislava, 19 Ağustos 2018 Pazar günü Slovakya Süper Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 19:00. Maç öncesi Ruzomberok 8 puanla 3. sırada, Slovan Bratislava 10 puanla 1. sırada bulunuyor. Ruzomberok son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Slovan Bratislava, geride kalan 5 maçta 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 597 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Ruzomberok kazanırsa 2.70, beraberlik çıkarsa 3.00, Slovan Bratislava sahadan galip ayrılırsa 2.00 oranını elde edecekler.

Ruzomberok son hafta oynanan Dunajska Streda maçında 0-4 yenildi.

Slovan Bratislava, Zilina karşılaşmaında 3-2 kazandı.

Ruzomberok, evinde 1 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 3 gol atıp 1 gol yedi.

Slovan Bratislava, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. Slovan Bratislava, deplasmanda 6 kez ağları sarsarken, 2 kez topu kendi kalesinde gördü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ