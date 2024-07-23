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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Ruzomberok-Trabzonspor maçını Bastian Dankert yönetecek - Futbol Haberleri

        Ruzomberok-Trabzonspor maçını Bastian Dankert yönetecek

        Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Ruzomberok'a konuk olacağı maçı Bastian Dankert yönetecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2024 - 14:17 Güncelleme: 23.07.2024 - 14:17
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        Ruzomberok-Trabzonspor maçına Alman hakem
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        Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Slovakya ekibi Ruzomberok'a konuk olacağı maçı, Almanya Futbol Federasyonundan Bastian Dankert yönetecek.

        UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, 25 Temmuz Perşembe günü MFK Futbol Stadı'nda oynanacak Ruzomberok-Trabzonspor maçında Dankert'in yardımcılıklarını, Lasse Koslowski ve Rene Rohde yapacak.

        Müsabakanın dördüncü hükemi ise Timo Gerach olacak.

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