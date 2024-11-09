Ryan Babel futbola veda etti!

Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş, Galatasaray, ikas Eyüpspor ve Kasımpaşa takımlarında forma giyen Hollandalı yıldız Ryan Babel, futbolculuk kariyerini noktaladı.

Avrupa'da da birçok büyük takım adına sahaya çıkan Hollandalı yıldız, yaptığı bu paylaşımda "EMEKLİ OLDUM - Teşekkürler futbol" ifadelerini kullandı.

HOLLANDA MİLLİ TAKIMI PAYLAŞTI Hollanda Milli Takımı'nın resmi hesabı Babel için yaptığı paylaşımda, "Teşekkür ederiz Babel. Harika kariyerin için seni tebrik ederiz." sözleri sarf edildi.