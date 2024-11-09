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        Haberler Spor Futbol Ryan Babel futbola veda etti - Futbol Haberleri

        Ryan Babel futbola veda etti

        Avrupa'nın ve Süper Lig'in önemli takımlarında top koşturan Ryan Babel, futbolu bıraktığını açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.11.2024 - 21:34 Güncelleme: 09.11.2024 - 21:34
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        Ryan Babel futbola veda etti!
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        Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş, Galatasaray, ikas Eyüpspor ve Kasımpaşa takımlarında forma giyen Hollandalı yıldız Ryan Babel, futbolculuk kariyerini noktaladı.

        Avrupa'da da birçok büyük takım adına sahaya çıkan Hollandalı yıldız, yaptığı bu paylaşımda "EMEKLİ OLDUM - Teşekkürler futbol" ifadelerini kullandı.

        HOLLANDA MİLLİ TAKIMI PAYLAŞTI

        Hollanda Milli Takımı'nın resmi hesabı Babel için yaptığı paylaşımda, "Teşekkür ederiz Babel. Harika kariyerin için seni tebrik ederiz." sözleri sarf edildi.

        TÜRKİYE'DE 3 KUPA

        37 yaşındaki isim; Türkiye'de 1 Süper Lig şampiyonluğu, 1 Türkiye Kupası şampiyonluğu ve 1 1. Lig şampiyonluğu yaşadı.

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