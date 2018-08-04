Beşiktaş, Ryan Babel'in hazırlayıp sosyal medyadan yayınladığı bir video blogu Twitter hesabından paylaştı.

Bu duruma şaşıran Hollandalı yıldız, paylaşımın altına "YouTube kanalıma yönlendirmeniz gerekiyordu. Lütfen doğru olarak düzeltin" cevabını yazdı. Babel'in bu yanıtı Beşiktaşlı taraftarlar arasında büyük tepkiye neden olurken, 31 yaşındaki futbolcu sonrasında yanlış anlaşıldığını belirten bir açıklama yayınladı ve Türkçe bir tweet atarak özür diledi.

Yanıtını silen Siyah-Beyazlı futbolcu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı "Yanlış anlaşılma için özür dilerim. Ben Beşiktaş’ı hep sevdim ve hep seveceğim. Hep birlikte Beşiktaş’a odaklanıp bu sene şampiyon olalım."

— Ryan Babel (@Ryanbabel) August 4, 2018

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