Beşiktaş'ta hafta sonunda gerçekleştirilecek Başkanlık seçimine tek aday olarak girecek olan mevcut Başkan Fikret Orman, yeni yönetimiyle atacağı ilk adımı belirledi. Fanatik'in haberine göre; Orman’ın, transfer sezonu süresince takımda kalıp kalmayacağı uzun süre belirsizliğini koruyan ve Brezilya Serie A temsilcisi Flamengo’nun son anda kapısından dönen Ryan Babel’in sözleşme konusuna nokta koyacağı belirtildi.

Başkan’ın, kulüple kontratı sezon sonunda bitecek olan deneyimli kanat oyuncusunun menaceriyle gelecek hafta bir görüşme gerçekleştireceği ve 31 yaşındaki futbolcuya 2+1 yıllık yeni sözleşme önereceği öğrenildi.

BAŞKANIN HEDEFİ BELLİ OLDU

Kara Kartal’da geçen sezon ortaya koyduğu başarılı performansla dikkat çeken Ryan Babel, yeni dönemde istikrarsız bir görüntü ortaya koymuştu.

Yıldız futbolcunun bu performansının, sözleşmesinin yenilenmemesinden kaynaklandığı iddia edilmişti. Başkan Orman’ın, yeni sözleşme hamlesiyle oyuncusunun kafasını sadece futbola odaklamasını sağlamayı hedeflediği kaydedildi.

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