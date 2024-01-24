Ryan Kent Dinamo Zagreb'in gündeminde

Zagreb'in teknik direktörü Sergej Jakirovic, 27 yaşındaki futbolcunun transferi için Fenerbahçe ile görüşmelerin sürdüğünü açıkladı.

Jakirovic, Kent'in Avrupa seviyesinde bir oyuncu olduğunu vurgulayarak, transfer sürecinin gidişatını merakla beklediklerini belirtti.

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Bu arada, İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, daha önce Ryan Kent'e olan ilgisini geri çektiğini ifade etti.