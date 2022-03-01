EVSİZLERE 500 BİN DOLAR BAĞIŞ

Öte yandan Blake Lively ve eşi Ryan Reynolds, geçtiğimiz yıl kasım ayında Amerika'da evsiz ve kaçak gençlere barınma, yiyecek ve acil kriz bakımı gibi birçok hizmetler sunan Covenant House adlı kurumun Vancouver ve Toronto’daki şubelerine 250'şer bin dolar yardımda bulunmuştu.