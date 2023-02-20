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Ryan Reynolds: Burası hayvanat bahçesine döndü!

Geçtiğimiz haftalarda dördüncü çocuğunu kucağına alan Ryan Reynolds, ailenin yeni üyesinin sorulması üzerine esprili açıklamalarda bulundu. Ünlü aktör, "Herkes harika durumda. Şimdiye kadar çözmemiş olsaydık sanırım başımız çok büyük belaya girerdi ama burası hayvanat bahçesine döndü!" dedi

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  • Ryan Reynolds: Burası hayvanat bahçesine döndü! - Magazin haberleri

    'Gossip Girl' dizisinde canlandırdığı 'Serena' karakteri ile yıldızı parlayan Blake Lively, 2012'de oyuncu Ryan Reynolds ile nikâh masasına oturmuştu. Mutlu birliktelikleri süren çiftin dördüncü çocukları dünyaya gelmişti. Reynolds, yeniden baba olma sevincini yaşamasının ardından yoğun ev hayatı hakkında konuştu.
  • Ryan Reynolds: Burası hayvanat bahçesine döndü! - Magazin haberleri

    'Power Lunch' adlı programa katılan Ryan Reynolds'a ailesinin yeni üyesi soruldu. "Çok heyecanlıyız" diyen ünlü oyuncu, "Sevmeseydik bunu 4 dört kez yapmazdık" şeklinde konuştu.
  • Ryan Reynolds: Burası hayvanat bahçesine döndü! - Magazin haberleri

    "BURASI HAYVANAT BAHÇESİNE DÖNDÜ!"

    Reynolds, ailenin nasıl olduğu sorulduğundaysa,"Herkes harika durumda. Şimdiye kadar çözmemiş olsaydık sanırım başımız çok büyük belaya girerdi ama burası hayvanat bahçesine döndü!" ifadelerini kullanarak, espri yaptı.
  • Ryan Reynolds: Burası hayvanat bahçesine döndü! - Magazin haberleri

    "MİLYONLARCA YIL DÜŞÜNSEM AKLIMA GELMEZDİ"

    2020'de üç kızın ebeveyni olmaktan bahseden oyuncu, "Üç kızım var ve bunu milyonlarca yıl düşünsem aklıma gelmezdi" demişti.
  • Ryan Reynolds: Burası hayvanat bahçesine döndü! - Magazin haberleri

    "BİZ AYRILMAYIZ"

    Reynolds, eşiyle ebeveynlikleri konusundaysa, "Elimden geldiğince orada olmaya çalışıyorum. Biz ayrılmayız. Ben de film çekiyorum, eşim de film çekiyor; her yere seyahat ediyoruz ve hep birlikte gidiyoruz. Bu işin en iyi yanı bu; gerçekten birbirimizden ayrı çok fazla zaman geçirmiyoruz. Kızlarımla çok vakit geçirme imkanım oluyor" şeklinde konuşmuştu.
  • Ryan Reynolds: Burası hayvanat bahçesine döndü! - Magazin haberleri

    Öte yandan Blake Lively ve Ryan Reynolds'ın James (7), Inez (6) ve Betty (3) adlarında üç çocuğu daha bulunuyor.

    Fotoğraflar: Reuters, AP, Splash News, Instagram
  • Ryan Reynolds: Burası hayvanat bahçesine döndü! - Magazin haberleri

    Blake Lively ile Ryan Reynolds

 

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