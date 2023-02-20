Ryan Reynolds: Burası hayvanat bahçesine döndü!

"BİZ AYRILMAYIZ"



Reynolds, eşiyle ebeveynlikleri konusundaysa, "Elimden geldiğince orada olmaya çalışıyorum. Biz ayrılmayız. Ben de film çekiyorum, eşim de film çekiyor; her yere seyahat ediyoruz ve hep birlikte gidiyoruz. Bu işin en iyi yanı bu; gerçekten birbirimizden ayrı çok fazla zaman geçirmiyoruz. Kızlarımla çok vakit geçirme imkanım oluyor" şeklinde konuşmuştu.