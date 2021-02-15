"HER ZAMAN ÜZGÜN HİSSEDECEĞİZ"



Ryan Reynolds, konuyla ilgili "Bu, bizim her zaman çok üzgün hissedeceğimiz bir durum" demişti.



43 yaşındaki oyuncu, o dönemlerde yer seçimi yaparken gördükleri şeyin sadece bir düğün mekanı olduğunu sözlerine eklemişti.