Ryan Reynolds: Hugh Jackman kendi vücuduna epey takıntılı

"O KADAR ÇALIŞKAN BİRİNE AYAK UYDURMAK ZORLU"

Hugh Jackman'ın temposuna yetişmeye çalıştığını söyleyen Ryan Reynolds, "Hugh Jackman tam bir canavar. Kendi vücuduna epey takıntılı. Yani, o kadar çalışkan birine ayak uydurmak zorlu geçecek. Ama evet, eğlenceli oluyor" dedi.