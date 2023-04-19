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Ryan Reynolds: Hugh Jackman kendi vücuduna epey takıntılı

Ryan Reynolds, 'Deadpool 3' filmindeki rol arkadaşı Hugh Jackman'ın film hazırlıkları hakkında samimi açıklamalarda bulundu. Jackman'ın temposuna yetişmeye çalıştığını söyleyen Reynolds, "Hugh Jackman tam bir canavar. Kendi vücuduna epey takıntılı" ifadelerini kullandı

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  • Ryan Reynolds: Hugh Jackman kendi vücuduna epey takıntılı - Magazin haberleri

    'Deadpool 3' filminde Hugh Jackman ile birlikte başrol oynayan Ryan Reynolds, ET Canada'yla yaptığı röportajda rol arkadaşının film hazırlıklarını değerlendirdi.
  • Ryan Reynolds: Hugh Jackman kendi vücuduna epey takıntılı - Magazin haberleri

    "O KADAR ÇALIŞKAN BİRİNE AYAK UYDURMAK ZORLU"

    Hugh Jackman'ın temposuna yetişmeye çalıştığını söyleyen Ryan Reynolds, "Hugh Jackman tam bir canavar. Kendi vücuduna epey takıntılı. Yani, o kadar çalışkan birine ayak uydurmak zorlu geçecek. Ama evet, eğlenceli oluyor" dedi.
  • Ryan Reynolds: Hugh Jackman kendi vücuduna epey takıntılı - Magazin haberleri

    "SEN KENDİNİ GÖRDÜN MÜ?"

    Hugh Jackman ise Twitter'da paylaşılan röportaja takılarak "Taş kesilmiş gibisin. Sen kendini gördün mü?" ifadelerini kullandı.
  • Ryan Reynolds: Hugh Jackman kendi vücuduna epey takıntılı - Magazin haberleri

    "6 AY BOYUNCA TEK İŞİM BU OLACAK"

    Öte yandan 'X-Men' serisinde canlandırdığı 'Wolverine' ile 'Deadpool 32 filminde rol almaya hazırlanan Hugh Jackman, karakterinin fiziğine girmek için başvuracağı yöntemleri açıklamıştı.

    Hugh Jackman, "Aceleye getirmemek gerektiğini öğrendim. Zaman aldığını biliyorum artık. Başka bir iş yapmayacağım. Ailemle birlikte olacağım ve antrenman yapacağım. 6 ay boyunca tek işim bu olacak" demişti.

    Fotoğraflar: Splash News, AP

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