Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, geçen sezon kırmızı-beyazlı formayı giyen orta saha oyuncusu Serhiy Rybalka'yı yeniden kadrosuna kattı.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Sivasspor, geçen sezon Ukrayna Premier Ligi ekiplerinden Dinamo Kiev'den 1 yıllığına kiraladığı Serhiy Rybalka'yı yeniden renklerine bağladı.

Sivasspor'un, Bolu'nun Karacasu Beldesi'nde kamp yaptığı otele gelen Ukraynalı futbolcu kendisini 3 yıllığına kırmızı-beyazlı ekibimize bağlayan sözleşmeye imza attı. Rybalka otelde takım arkadaşları ile hasret gidererek tebrikleri kabul etti.

Kırmızı-beyazlı formayı 21 kez terleten Rybalka, 1 kez de gol sevinci yaşadı.

Açıklamada, "Sergiy Rybalka'yı Demir Grup Sivasspor forması altında yeniden görmekten büyük mutluluk duyacağımızı belirterek, futbolcumuza başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

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