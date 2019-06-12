S-400 ve F-35 krizi: Rusya, füzeleri Temmuz ayında Türkiye'ye teslim etmeyi planlıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

S-400 ve F-35 krizi: Rusya, füzeleri Temmuz ayında Türkiye'ye teslim etmeyi planlıyor

Kremlin Sözcüsü Yuri Ushakov Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya'nın S-400 füzelerini Temmuz ayında Türkiye'ye teslim etmeyi planladığını söyledi. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov da "Türkiye'ye S-400 satışına yönelik takvimde herhangi bir sapma yok" dedi.

S-400 ve F-35 krizi: Rusya, füzeleri Temmuz ayında Türkiye'ye teslim etmeyi planlıyor
- Getty Images
S-400 füze savunma sistemi

Kremlin Sözcüsü Yuri Ushakov, Rusya'nın S-400 füzelerini Temmuz ayında Türkiye'ye teslim etmeyi planladığını söyledi.

Yuri Ushakov bu açıklamayı bugün Moskova'da gazetecilere yaptı.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov da "Türkiye'ye S-400 füze savunma sistemi satışına yönelik takvimde herhangi bir sapma yok" dedi.

Ryabkov, ABD'nin adımlarına rağmen Ankara ve Moskova arasında varılan anlaşma gereği Rusya'nın tüm sorumluluklarını zamanında yerine getireceğini belirtti.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir Pazartesi günü yaptığı açıklamada, S-400'ler konusunda Türkiye'nin ortak bir çalışma grubu önerdiğini hatırlatmış, "ABD bu konuda hiçbir adım atmadı" demişti.

F-35 savaş uçaklarının üretim sürecinde rol oynayan Türkiye, uçakların geliştiricisi Lockheed Martin'e 9 milyar dolar karşılığında 100 uçak siparişi vermişti.

ABD yönetimi ise S-400'ler ile F-35 yeni nesil savaş uçaklarını birbirine rakip askeri sistemler olarak kabul ediyor ve bir ülkenin bu iki teçhizata birden sahip olmasının F-35 programını riske atacağını savunuyor.

- BBC
F-35 uçakları

'S-400'leri teslim alırsanız, F-35 alamazsınız'

ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan'ın geçen hafta Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a gönderdiği mektup basına sızdı.

Amerikan New York Times gazetesi mektubu kamuoyuna açıklayanın Shanahan olduğunu yazdı.

Shanahan mektupta, "Türkiye'nin S-400'leri teslim alması halinde, F-35'leri alamayacağını" vurguladı ve ekledi:

"Amerikan Kongresi'nde, iki partinin de Türkiye'nin S-400 alması durumunda Türkiye'ye CAATSA (ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası) yaptırımlarını uygulamak konusunda güçlü bir kararlılığı var."

- Getty Images
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan

Shanahan ayrıca 31 Temmuz'da Türkiye'nin F-35 programındaki yerinin tamamen askıya alınacağını, ABD'nin Arizona eyaletindeki Luke Hava Kuvvetleri Üssü ve Florida eyaletindeki Eglin Hava Kuvvetleri Üssü'nde eğitime katılan 42 Türk pilotun, S-400'lerden vazgeçilmediği takdirde 31 Temmuz'da ülkeyi terk etmek zorunda kalacağını, bir daha hiçbir Türk Hava Kuvvetleri personelinin bu üslere girmesine izin verilmeyeceğini bildirdi.

Son olarak ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Mike Andrews ise Türk F-35 savaş uçaklarının "artık Arizona'daki Amerikan Luke Hava Üssü'nde uçmadığını" açıkladı.

Amerikan Temsilciler Meclisi de Pazartesi akşamı "ABD-Türkiye ittifakına yönelik endişelerin ifade edilmesi" başlıklı bir kararı kabul etti.

Oy birliği ile alınan ancak herhangi bir bağlayıcılığı bulunmayan karar, Ankara'nın S-400 füzelerini teslim alması halinde CAATSA yaptırımlarının gündeme geleceği ve Türkiye'nin NATO üyeliğinin de sorgulanacağı yönünde ifadeler içeriyor.

Türkiye ise karara tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığı, kararın Türkiye ve ABD arasındaki dostluk ve müttefiklik ilişkileriyle bağdaşmadığını duyurdu.

  • 10 soruda ABD'nin F-35 mektubu: Ne anlama geliyor, neden sızdırıldı?
  • Pentagon: Türk F-35 pilotları artık Arizona’daki Luke Hava Üssü’nde uçmuyor
  • ABD'den Hulusi Akar'a mektup: 'Türkiye S-400 alırsa, F-35 alamaz; Kongre bu durumda yaptırım uygulamakta kararlı'
  • ABD'nin S-400 konusunda Türkiye'ye yaptırım uyarısının dayanağı CAATSA nedir?
  • Lockheed Martin F-35: ABD'nin Türkiye'ye teslimatını geciktirdiği savaş uçaklarının özellikleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Budapeşte'de Tuna Nehri'nde batan teknenin enkazı kazadan 2 hafta sonra çıkarıldı
BBCBudapeşte'de Tuna Nehri'nde batan teknenin enkazı ...
Daily Telegraph: İngiltere'de bazı zenginler düğünlerde şempanze eti yiyor
BBCDaily Telegraph: İngiltere'de bazı zenginler ...
Doğum yaptıktan yarım saat sonra hastanede bitirme sınavına girdi
BBCDoğum yaptıktan yarım saat sonra hastanede bitirme ...
2019 Kadınlar Dünya Kupası: Kadın ve erkek futbol takımları arasındaki maaş farkı ne?
BBC2019 Kadınlar Dünya Kupası: Kadın ve erkek futbol ...
Son 250 yılda '600'e yakın bitki türü' doğada yok oldu
BBCSon 250 yılda '600'e yakın bitki türü' doğada yok ...
Vatikan: Bireylerin kendi cinsiyetini seçebileceğine dair teori 'doğayı yok etme çabası'
BBCVatikan: Bireylerin kendi cinsiyetini seçebileceğine ...
Pentagon: Türk F-35 pilotları artık Arizona’daki Luke Hava Üssü’nde uçmuyor
BBCPentagon: Türk F-35 pilotları artık Arizona’daki Luke ...
UAEK: İran 'zenginleştirilmiş uranyum üretimini artırdı'
BBCUAEK: İran 'zenginleştirilmiş uranyum üretimini ...
New York: Gökdelene 'zorunlu iniş yaparken çarpan' helitopterin pilotu öldü
BBCNew York: Gökdelene 'zorunlu iniş yaparken çarpan' ...
Yunanistan'da Ekim'de yapılacak genel seçimler 7 Temmuz'a çekildi
BBCYunanistan'da Ekim'de yapılacak genel seçimler 7 ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X