S-400'ler nereye yerleştirilecek?

Zafer Samancı'nın haberine göre, bu ayın ilk 15 günlük diliminde teslim edilmesi beklenen S-400'ler öncelikle Ankara'daki Mürted (Akıncı) Üssü'ne gelecek. Burada kurumları tamamlanacak sistemin nereye yerleştirileceği netleşmese de Ankara kulislerinde ise konuyla ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Ankara kulislerinde Milli Savunma Bakanlığı sorumluluğunda olan S-400 ‘lerin Ankara’ya nazaran Konya’ya kurulma ihtimalinin yüksek olduğu konuşuluyor. Konu hakkında son kararı ise hazırlanacak olan raporun ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın vermesi bekleniyor.

‘KONYA’NIN KONUMU DAHA UYGUN’



S-400’lerin konumlandırmada tam olarak nerede olduğu kesin olarak bilinmezken 2 seçenek olduğu Bunlardan birinin Ankara Polatlı’ya yakın mesafede olan Sakarya Kışlası olarak da bilinen Acıkır Kışlası ikinci seçeneğin ise Konya merkez meram ilçesine bağlı Dutlukır Mevkii’nde bulunan General Şükrü Olcay Kışlası olduğu öğrenildi. Konya’nın coğrafi yeri itibariyle bölgenin şemsiyesi konumunda bulunması nedeni ile Akdeniz’e ayrıca Ankara’ya ve diğer merkezlere kolaylıkla hizmet verebileceği anlamına geliyor ve Konya bu konuda daha kuvvetli bir aday olarak gösteriliyor.