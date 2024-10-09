Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 9.132,30 %0,97
        DOLAR 34,2311 %-0,07
        EURO 37,4862 %-0,45
        GRAM ALTIN 2.869,93 %-0,59
        FAİZ 43,92 %-0,41
        GÜMÜŞ GRAM 33,53 %-0,76
        BITCOIN 61.355,00 %-1,59
        GBP/TRY 44,7938 %-0,31
        EUR/USD 1,0941 %-0,36
        BRENT 76,65 %-0,74
        ÇEYREK ALTIN 4.692,34 %-0,59
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam S&P: Çatışmalar kredi derecelendirmeleri için risk - İş-Yaşam Haberleri

        S&P: Çatışmalar kredi derecelendirmeleri için risk

        Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), Orta Doğu'da yoğunlaşan çatışmaların, bölgenin geri kalanının kredibilitesi üzerinde önemli risk oluşturduğunu bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2024 - 20:58 Güncelleme: 09.10.2024 - 20:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        S&P: Çatışmalar kredi derecelendirmeleri için risk
        ABONE OL
        ABONE OL

        S&P Global'den yapılan açıklamada, eylül ayı ortasından bu yana, İsrail'in askeri odağının Gazze'den daha kuzeye kaymış gibi göründüğüne işaret edilerek, bu durumun Ekim 2023'ten bu yana devam eden çatışmaların önceki beklentilere göre daha da yoğunlaştığını gösterdiği kaydedildi.

        "DAHA FAZLA ÜLKEYİ ÇATIŞMAYA SÜRÜKLEYEBİLİR"

        İsrail ile Hizbullah arasında son zamanlarda yoğunlaşan husumetin daha zararlı bir eylem-tepki döngüsü potansiyelini artırdığına değinilen açıklamada, bunun daha fazla ülkeyi çatışmaya sürükleyebileceğine dikkat çekildi.

        Açıklamada, İran'ın daha büyük bir misilleme gücü gösterdiğine değinilerek, "İran ile İsrail arasındaki doğrudan düşmanlıkların artma eğiliminde olmasına rağmen, ekonomik ve güvenlik sonuçlarının nihayetinde İran'ın doğrudan yanıtlarının kapsamını sınırlayacağına ve yoğunlaşmış doğrudan çatışmayı önleyeceğine inanıyoruz." değerlendirmesi yapıldı.

        REKLAM

        Bölgesel stres seviyelerinin "orta" olarak değerlendirildiği aktarılan açıklamada, "yüksek" stres unsurlarının potansiyel olarak gelişebileceği belirtildi.

        Açıklamada, şimdiye kadar çatışmaların kredi derecelendirmelere etkisinin İsrail ve Lübnan ile sınırlı olduğu belirtilerek, "Ancak, şimdi çatışmanın bölgenin geri kalanı üzerinde daha önemli bir kredi etkisine sahip olabileceği birkaç potansiyel yol öngörüyoruz." ifadesi kullanıldı.

        "ÇATIŞMA ARTIK DAHA KARMAŞIK VE ÖNGÖRÜLEMEZ"

        Jeopolitik stresin bölgedeki derecelendirmelerde hesaba katıldığına işaret edilen açıklamada, enerji fiyatlarındaki değişiklikler, ticaret yolu güvenliği, turizm geliri, para transferleri ve sermaye çıkışları potansiyeli dahil olmak üzere bölgedeki ülkeleri farklı şekillerde etkileyebilecek faktörler görüldüğü kaydedildi.

        Açıklamada, bazı ülkelerin belirli streslere karşı daha fazla veya az duyarlı olabileceği vurgulanarak, bölgedeki gelişmelerin ve bunların kredi notları üzerindeki etkilerinin izlenmeye devam edileceği belirtildi.

        REKLAM

        Önemli ekonomik kesintilerin İsrail ile Lübnan için yoğunlaştığına ve bölgede artabileceğine değinilen açıklamada, potansiyel olarak aşağı yönlü not baskısının ortaya çıkabileceği bildirildi.

        Açıklamada, çatışmanın artık daha "karmaşık ve öngörülemez" görüldüğü, 2025'e kadar devam etme olasılığının daha yüksek olduğu aktarıldı.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Biden ile Netanyahu görüştü
        Biden ile Netanyahu görüştü
        ABD'yi vuran büyük kasırgalar
        ABD'yi vuran büyük kasırgalar
        Arda Güler bombası! Geri mi dönüyor?
        Arda Güler bombası! Geri mi dönüyor?
        Avukattan, otobüs muavinine 'cinsel taciz' şikayeti!
        Avukattan, otobüs muavinine 'cinsel taciz' şikayeti!
        İtalya'dan flaş iddia!
        İtalya'dan flaş iddia!
        Tabuttan ses geldi, hastaneye götürüldü
        Tabuttan ses geldi, hastaneye götürüldü
        9 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        9 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        İTO Başkanından yabancı çalışan açıklaması
        İTO Başkanından yabancı çalışan açıklaması
        Oğlunun cesedini iki ay evde saklamış
        Oğlunun cesedini iki ay evde saklamış
        Özbek ve Batum arasında sert tartışma!
        Özbek ve Batum arasında sert tartışma!
        Marmara'da deprem olasılığı yüzde kaç? Naci Görür açıkladı
        Marmara'da deprem olasılığı yüzde kaç? Naci Görür açıkladı
        "Turizm sorunları dertsiz tasasız aşar"
        "Turizm sorunları dertsiz tasasız aşar"
        İspanya'dan En-Nesyri için flaş iddia!
        İspanya'dan En-Nesyri için flaş iddia!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Dikkat! Hacker’lar banka güvenliklerini nasıl aşıyorlar?
        Dikkat! Hacker’lar banka güvenliklerini nasıl aşıyorlar?
        "Boşansak da ayrılmayız"  
        "Boşansak da ayrılmayız"  
        Beyrut'tan tahliye operasyonu başladı
        Beyrut'tan tahliye operasyonu başladı
        BES hisse fonları borsayı katladı
        BES hisse fonları borsayı katladı
        Nedir bu Discord, nasıl büyüdü?
        Nedir bu Discord, nasıl büyüdü?
        "Manosfer": Çevrimiçi kadın düşmanlığı
        "Manosfer": Çevrimiçi kadın düşmanlığı