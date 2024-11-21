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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam S&P Global'den Türkiye değerlendirmesi - İş-Yaşam Haberleri

        S&P Global'den Türkiye değerlendirmesi: Türk bankaları için ekonomik riskler azalıyor

        S&P Global Ratings bugün yayımladığı notta, Türk bankaları için daha düşük ekonomik riskler gördüğünü belirtirken "Ekonomik risk trendimizi pozitiften durağana, sektörel risk trendimizi ise durağandan pozitife revize ettik" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.11.2024 - 16:04 Güncelleme: 21.11.2024 - 16:04
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        S&P Global'den Türkiye değerlendirmesi
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        S&P Global Ratings bugün yayımladığı notta, "Ekonomik risk trendimizi pozitiften durağana ve sektörel risk trendimizi durağandan pozitife revize ettik" dedi.

        BloombergHT'de yer alan habere göre, TCMB’nin uyguladığı sıkı para politikasına değinen S&P Global "Bu durum, kredilerde güçlü bir yavaşlama, enflasyonda düşüş, daha istikrarlı bir Türk lirası ve Türkiye’nin dış hesaplarında yeniden dengelenme ile sonuçlanmıştır" yorumunu yaptı.

        Raporda öne çıkanlar ise şöyle:

        - Dezenflasyonun kademe şekilde devam etmesini bekliyoruz.

        - TCMB önümüzdeki yıl faiz indirimine gidebilecek olsa da, reel faiz oranlarının artık pozitif olması nedeniyle sıkı finansman koşullarının devam etmesini bekliyoruz.

        - Türkiye’nin ekonomik faaliyetlerinin mevcut beklentilerimizin ötesinde yavaşlaması, GSYH büyümesinin yüzde 1’in altına düşmesi ve gayrimenkul fiyatlarında keskin bir düzeltme yaşanması halinde riskler artabilir. Buna karşılık, yetkililer enflasyonu kontrol altına alarak tek haneli rakamlara indirebilirse riskler azalabilir.

        - Türk bankalarının refinansman riskleri istikrar kazandı, ancak fonlama profilleri riskli olmaya devam etmektedir.

        - Türk bankaları, Eylül 2024 itibariyle yükümlülüklerinin yaklaşık yüzde 21’ini oluşturan kısa vadeli dış borçlara olan yüksek bağımlılıkları nedeniyle yatırımcı duyarlılığındaki ani bir değişime karşı kırılgan olmaya devam etmektedir.

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