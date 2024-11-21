S&P Global'den Türkiye değerlendirmesi

S&P Global Ratings bugün yayımladığı notta, "Ekonomik risk trendimizi pozitiften durağana ve sektörel risk trendimizi durağandan pozitife revize ettik" dedi.

BloombergHT'de yer alan habere göre, TCMB’nin uyguladığı sıkı para politikasına değinen S&P Global "Bu durum, kredilerde güçlü bir yavaşlama, enflasyonda düşüş, daha istikrarlı bir Türk lirası ve Türkiye’nin dış hesaplarında yeniden dengelenme ile sonuçlanmıştır" yorumunu yaptı.

Raporda öne çıkanlar ise şöyle: - Dezenflasyonun kademe şekilde devam etmesini bekliyoruz. - TCMB önümüzdeki yıl faiz indirimine gidebilecek olsa da, reel faiz oranlarının artık pozitif olması nedeniyle sıkı finansman koşullarının devam etmesini bekliyoruz. - Türkiye’nin ekonomik faaliyetlerinin mevcut beklentilerimizin ötesinde yavaşlaması, GSYH büyümesinin yüzde 1’in altına düşmesi ve gayrimenkul fiyatlarında keskin bir düzeltme yaşanması halinde riskler artabilir. Buna karşılık, yetkililer enflasyonu kontrol altına alarak tek haneli rakamlara indirebilirse riskler azalabilir.