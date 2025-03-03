Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Saadet Işıl Aksoy, Etiler'deki bir etkinlikte objektiflere yansıdı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Aksoy, zaman zaman yurt dışındaki projelerde de yer aldığı için oradaki oyuncuların standartlarıyla Türkiye'deki oyuncuları kıyasladı.

"EN AZINDAN ARTIK SENDİKAMIZ VAR"

Saadet Işıl Aksoy; "Oradaki çalışma hayatında eşitsizlik sert bir şekilde kanunlarla belirleniyor. Birlikte çalıştığınız insanların tavrı mükemmel. Bizde de son yıllarda sendikamızın bize yardımcı olması işimize yarıyor. Yani artık en azından bir sendikamız var" dedi.

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"ÇİZGİLERİ OLAN BİR ANNEYİM"

Kızı Marisa Gürcan Kıraner'den bahseden Saadet Işıl Aksoy; "Büyüdükçe her şey kolaylaşıyor. Çok güzel bir his. Çocuk insanın hayatının toprağa basmasını sağlıyor. Mütevazileşmesini sağlıyor. Hayatta en önemli şeyin size ne olduğunu hatırlatıyor. İşler de etkileniyor ama yorgunluktan başka bir şey yok. Ben buna tatlı yorgunluk diyorum. O yüzden işim bir yandan kızım bir yandan ben çok keyif alıyorum. Ben çizgileri olan bir anneyim. Bir çizgi var o çizgiye kadar rahat hareket eder ama o çizgiye kadar işte" dedi.

AYRILIK İDDİALARINA YANIT

Öte yanan 2014'te iş insanı Pamir Kıraner ile nikâh masasına oturan ve uzun bir süredir ailecek yurt dışında yaşayan Saadet Işıl Aksoy'un eşiyle boşanacağı ileri sürülmüştü. Konuyla ilgili soruları yanıtlayan Aksoy; "Türkiye'ye kesin dönüşün sebebi biraz da bu ama bunu çok konuşmak istemiyorum. Çok doğru olacağını düşünmüyorum" diyerek iddiaları doğruladı.