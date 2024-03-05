Burdur'da devrilen ağacın altında kalan belediye başkan adayı ve oğlu yaralandı Burdur'da feci bir kaza meydana geldi. Kuvvetli rüzgar nedeniyle yaşanan olayda Saadet Partisi Burdur Belediye Başkan adayı Adnan Ersan ve oğlunun üzerine ağaç devrildi. Adnan Ersan'ın sol ayağının kırıldığı ve tedavisinin sürdüğü, oğlunun ise durumunun iyi olduğu öğrenildi

Demirören Haber Ajansı Giriş: 05.03.2024 - 16:35 Güncelleme: 05.03.2024 - 16:45 facebook

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