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        Haberler Gündem Politika Saadet Partili Birol Aydın, genel başkan adaylığını açıkladı | Son dakika haberleri

        Saadet Partili Birol Aydın, genel başkan adaylığını açıkladı

        Saadet Partisi Sözcüsü ve İstanbul Milletvekili Birol Aydın, hafta sonu yapılacak kurultayda genel başkan adayı olduğunu açıkladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.06.2024 - 14:54 Güncelleme: 24.06.2024 - 14:54
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        Saadet Partili Aydın adaylığını açıkladı
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        Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Birol Aydın, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

        Aydın, pazar günü gerçekleştirilecek Saadet Partisi 3'üncü Olağanüstü Kongresi'ne ilişkin, "Türkiye'mizin her açıdan tıkandığı ekonomide, dış politikada, eğitimde, yargıda, sağlıkta, sosyal hayatta ve ahlaki hayatta büyük bir tıkanıklığın ve yozlaşmanın yaşandığı bir zamanda Saadet Partimizin 3'üncü Olağanüstü Kongresini pazar günü gerçekleştireceğiz. Bütün bir İslam dünyasının, derlenip toparlanmış bir Türkiye'yi beklediği, Türkiye'nin bütün temel meselelerini kalıcı çözüme kavuşturacak yegane anlayışın, düşüncenin, partinin Saadet Partisi olduğunun bilindiği ve her zamankinden daha fazla Saadet Partisi'ne ihtiyacın duyulduğu bir zamanda 3'üncü olağanüstü kongremizi gerçekleştireceğiz. Saadet Partimize sahip çıkmak, genel başkanımızın öncülüğünde Saadet Partisi kadroları olarak 2016'dan bugüne kadar Türkiye'mizin birliğine, bütünlüğüne, kardeşliğine, toplumsal uzlaşmaya, kutuplaşmanın ve kamplaşmanın ortadan kalkması için, geleceği farklılıklarımızla beraber inşa etme anlayışının devam edebilmesi için bu anlayışa sahip çıkmak için, genel başkanımızın daha fazla yıpratılmasına imkan ve fırsat vermemek için partimizin birliğini, bütünlüğünü ve kardeşlik iklimini korumak için Saadet Partisi 3'üncü Olağanüstü Kongresi'nde genel başkanlığa aday olduğumu teşkilat mensuplarımıza, camiamıza ve aziz milletimize ilan ediyor, bu kararımın partimiz, camiamız ve ülkemiz için hayırlı ve bereketli olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

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