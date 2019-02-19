Saadet Partisi aday listelerini teslim etti

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Saadet Partisi, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için tüm bölgelerde kendi logosu ve adayıyla seçime girecek. Parti, büyükşehir belediye başkanlığı için İstanbul'da Necdet Gökçınar'ı, Ankara'da Mesut Doğan'ı, İzmir'de Şerafettin Kılıç'ı, seçim kuruluna bildirdi.
AA'nın haberine göre, Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'i Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı gösteren Saadet Partisi, büyükşehir ve il belediye başkanlıklarında kadın aday çıkarmadı, ilçe ve beldelerde ise 34 kadın aday gösterdi.
Saadet Partisinin büyükşehir belediye başkan adayları şöyle:
Adana: Hacı Mehmet Çevik
Ankara: Mesut Doğan
Antalya: Ali Aktaş
Aydın: Fatih Karahan
Balıkesir: Selim Sait Terzioğlu
Bursa: Mehmet Atmaca
Denizli: Süleyman Demirel
Diyarbakır: Fesih Bozan
Erzurum: Atik Ağdağ
Eskişehir: Levent Baştürk
Gaziantep: Mehmet İslam
Hatay: Ahmet Yıldız
İstanbul: Necdet Gökçınar
İzmir: Şerafettin Kılıç
Kahramanmaraş: Mustafa Vahdet Sürücü
Kayseri: Mahmut Arıkan
Kocaeli: Birol Aydın
Konya: Hasan Hüseyin Uyar
Malatya: Osman Cemali Marasalı
Manisa: Metin Bulduk
Mardin: Mehmet Ali Kılıç
Mersin: Erdal Alkan
Muğla: Turhan Tutumlu
Ordu: İdris Naim Şahin
Sakarya: Fahrettin Abay
Samsun: Salih Şen
Şanlıurfa: Sabahattin Cevheri
Tekirdağ: Feti Pehlivan
Trabzon: Hasan Saka
Van: Fethullah Erbaş
Saadet Partisinin il belediye başkan adayları ise şöyle:
Adıyaman: Ahmet Faruk Ünsal
Afyonkarahisar: Hasan Hüseyin Uğurlu
Ağrı: Mehmet Erat
Aksaray: Levent Serdar Şahin
Amasya: Noğman Yüksel
Ardahan: Özkan Karakaya
Artvin: Gültekin Soydan
Bartın: Muhammed Emin Titiz
Batman: İlhami Işık
Bayburt: Osman Nuri Temür
Bilecik: Hüseyin Hüsnü Avcı
Bingöl: Adem Sağlam
Bitlis: Yaşar Buhan
Bolu: Turan Kılınç
Burdur: Musa Sayar
Çanakkale: Cemil Pehlivan
Çankırı: Mustafa Ünver
Çorum: Kemal Kurt
Düzce: Aptullah Yalman
Edirne: Mansur İriş
Elazığ: Haluk Arslan
Erzincan: Muharrem Altay
Giresun: Saim Öksüz
Gümüşhane: Şerif Erdal
Hakkari: Rahmi Çiftçi
Iğdır: Abdullah Mert
Isparta: Faruk Algınkılınç
Karabük: Mehmet Yüce
Karaman: Şaban Şahin
Kars: Şenol Çolak
Kastamonu: Kadir Yalçın
Kırıkkale: Faruk Vurgun
Kırklareli: Mithat Özdemir
Kırşehir: Yusuf Turan
Kilis: Şerif Karakurt
Kütahya: Ömer Faruk Evren
Muş: Sadık Aydın
Nevşehir: İsmet Fatih Terzioğlu
Niğde: Nihat Altıparmak
Osmaniye: Ömer Yağmur
Rize: Muhammet Kaçar
Siirt: Seyfettin Kol
Sinop: Sefa Yalın
Sivas: Melih Seçilmiş
Şırnak: Orhan Ürün
Tokat: Alparslan Akyüz
Tunceli: Dursun Gök
Uşak: İbrahim Dağgezen
Yalova: Resul Genç
Yozgat: Ziya Koçak
Zonguldak: Mehmet Yaman
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