Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kılıç'tan uzaktan eğitim açıklaması:

AA

Kılıç, yaptığı açıklamada pandemi sürecinde eğitimin iyi planlanamadığını savundu.

Milli Eğitim Bakanlığının uzaktan eğitime dahil olamayan çocuklar için gerekli önlemleri acilen alması gerektiğini ifade eden Kılıç, şunları kaydetti:

"Bilgisayar, tablet ve internet erişimi olmayan öğrencilerin sorunları giderilmelidir. Durumu olmayan ailelere teknoloji ve internet desteği sağlanması en önemli ihtiyaçtır. Mesleki ve teknik eğitim gören öğrenciler için alternatif yöntemler uygulanmalıdır. Verilen derslerin takibi yapılmalı, öğrencilerin ne düzeyde öğrendikleri değerlendirilmelidir. Yüz yüze öğretim süresi ilkokul öğrencileri için mümkün olduğunca artırılmalıdır. Öğrencilerin gruplara bölünerek dönüşümlü olarak okula gelmeleri, örgün eğitim ile bağlarının tam kopmaması sağlanmalıdır. Öğretmenlerimizin, öğrencilerimizin, velilerin kaygılarını giderecek ve rahatlatacak bir yaklaşımla sorunlar çözüme kavuşturulmalıdır."