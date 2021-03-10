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Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'ndan kadına şiddete ilişkin değerlendirme

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, artık Türkiye'de kadına şiddetin olağan bir hadise olarak görülmesini istemediklerini belirtti.

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'ndan kadına şiddete ilişkin değerlendirme
AA

Karamollaoğlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi.

Türkiye'de son zamanlarda gazetecilere şiddetin gündeme geldiğini belirten Karamollaoğlu, "Fikir insanlarına şiddet ve saldırıların yapılması sadece gaflet değil hıyanetin de işaretidir. Bu ülkede fikir ve düşünce hürriyetini tahakküm altına almaktan daha büyük kötülük olmaz. 2019 yılında 34, 2020 yılında 17 gazeteci saldırıya uğramış. Adım adım rekora doğru gidiyoruz." diye konuştu.

Gazeteci Levent Gültekin'e yapılan saldırıyı değerlendiren Karamollaoğlu, Gültekin'in fikir ve düşüncelerine itibar etmemesine rağmen yapılan saldırıyı şiddetle kınadığını ifade etti.

Son zamanlarda Türkiye'de kadına yönelik şiddette artış yaşandığını dile getiren Karamollaoğlu, şöyle devam etti:

"2020 yılında 300 kadının katledildiği raporu var. Bunlara ilave olarak da 170 kadının ölümü şüpheli olarak kayıtlara alınmış. Kadınlar arasında yapılan anketlerde görülüyor ki kadınlar en çok şiddetten endişe duyuyor. Bu bizim için kanayan yaradır. Kadına şiddet, bütün dünyada ciddi bir problem olarak gözükmektedir. Bu kanayan yarayı durdurmak için bizler gerekli adımları atmakla mükellefiz.

Biz artık ülkemizde kadına şiddetin olağan bir hadise olarak görülmesini istemiyoruz. Annelerimizin, eşlerimizin, kızlarımızın güvende ve geleceğinden emin bir şekilde yaşaması için çalışma ve eğitim hayatı başta olmak üzere tüm alanlarda gerekli düzenlemelerin yapılması gerektiğine inanıyoruz. Sadece kanun yaparak, hukuki düzenlemelerle bu konunun üstesinden gelmek mümkün değil. Kanunlar çıkardık, Türkiye İstanbul Sözleşmesi'ni kabul etti. Ne oldu? Kadına şiddet 10 misli arttı. Biz sadece kanunlar çıkararak değil toplumda gerekli adımları atarak, eğitimde mutlaka bu konu gündeme alınmalı ve işlenmeli. Çocuklar zihinlerinde böyle bir yanlışlığa tevessül etmemeleri gerektiğini anlayarak, özümseyerek yetişmeliler."

- "Faizsiz olarak yatırımları destekleyecek bir yapıya kavuşturulmalılar"

Karamollaoğlu, ekonominin birinci meselesinin üretim olduğunu, milli gelirdeki artışın üretimle gerçekleştiği takdirde ve adil bir dağılımla topluma huzurun geleceğini söyledi.

Ekonominin düzelebilmesi için bütün kaynakların üretime ait çalışmalara tahsis edilmesi gerektiğine işaret eden Karamollaoğlu, yeni yatırımlar için faizsiz kredilere ve yeni bir fona ihtiyaç olduğunu dile getirdi.

İktidarın birtakım çalışmalarla ekonomiyi düzeltme çabası içerisine girdiğini ifade eden Karamollaoğlu, "Atılan adımların hiçbir noktada yapısal olarak Türk ekonomisini düze çıkarabileceğini göremiyorum. Bu faiz belasından Türkiye'nin kurtulması lazım. Finansman kurumların faizsiz olarak yatırımları destekleyecek bir yapıya kavuşturulması lazım." değerlendirmesini yaptı.

Karamollaoğlu, vergi mevzuatında mutlaka gerekli düzenlemelerin yapılmasına ihtiyaç olduğunu, özellikle asgari ücret üzerindeki vergilerin kaldırılması ve yeni yatırıma başlayanların harcamaları üzerindeki vergilerin neredeyse sıfır noktasına indirilmesi gerektiğini söyledi.

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