Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'ndan Ramazan Bayramı mesajı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem
ABONE OL

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'ndan Ramazan Bayramı mesajı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İslam aleminin ve Türkiye'nin Ramazan Bayramını tebrik ederek sağlık huzur ve mutluluk diledi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'ndan Ramazan Bayramı mesajı
AA

Karamollaoğlu, yayımladığı mesajda, unutulmayacak bir ramazan ayını hep birlikte geride bıraktıklarını belirtti. Ramazanda toplum sağlığı düşünülüp sosyal mesafeyi koruyabilmek adına yapılan fedakarlıkların olduğuna dikkati çeken Karamollaoğlu, şunları kaydetti:

"Yaşadığımız sağlık krizi, aramıza mesafeler koysa da gönüllerimizin beraber olmasını engelleyemedi. Bununla birlikte birbirimizin kıymetini daha iyi anlama imkanı sundu. Hoşgörü sevgi ve kardeşlik iklimini uzaktan da olsa yaşayıp hep birlikte bayrama ulaştık. Tüm İslam aleminin ve ülkemizin Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyor, sağlık huzur ve mutluluk diliyorum. Eskisinden daha yakın olabileceğimiz günler temennisiyle hayırlı bayramlar Türkiye."

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Kılıçdaroğlu, sağlık sektörü paydaşlarının bayramını kutladı
GÜNDEMKılıçdaroğlu, sağlık sektörünün bayramını kutladı
Bayramda bakkallar, marketler açık mı? Marketler saat kaçta açılıyor, kapanıyor?
GÜNDEMBayramda bakkallar, marketler açık mı?
Ramazan Bayramı mesajları resimli yeni 2020! En güzel anlamlı kısa ve öz bayram mesajları... Hayırlı bayramlar
GÜNDEMEn güzel resimli Ramazan Bayramı mesajları 2020
Son dakika haberler... Hayvan otlatma meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü!
GÜNDEMDiyarbakır'da hayvan otlatma kavgası: 1 ölü!
4 günlük sokağa çıkma yasağı detayları nelerdir? Marketler açık mı? Kimler sokağa çıkabiliyor?
GÜNDEM4 günlük sokağa çıkma yasağı detayları
Hayat Eve Sığar HES kodu nasıl alınır? HES kodu nedir? HES uygulamasını nasıl indirilir?
GÜNDEMHES kodu nedir, nasıl alınır?
Son dakika haberi Bakan Akar'dan Ege'deki tacizlere sert tepki!
GÜNDEMBakan Akar'dan Ege'deki tacizlere sert tepki!
Son dakika haberi Bahçeli'den bayram mesajında 'reform' mesajı
GÜNDEMBahçeli'den bayram mesajında 'reform' açıklaması
Polis Akademisi'nden Kovid-19 raporu: "Salgınlarla mücadelede yeni birimler kurulabilir"
GÜNDEMPolis Akademisi'nden korona raporu!
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Ali Erbaş'tan Ramazan Bayramı hutbesi
GÜNDEMProf. Erbaş'tan Bayram Hutbesi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X