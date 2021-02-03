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Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'ndan yeni anayasa açıklaması

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Anayasa ortak bir metindir. İktidar da muhalefet de bu konuda ittifak etmek mecburiyetindedir." dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'ndan yeni anayasa açıklaması
AA

Karamollaoğlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi.

Türkiye'de anayasanın yeniden gündeme getirildiğini belirten Karamollaoğlu, anayasa değişikliğinden önce zihniyet değişikliğine ihtiyaç bulunduğunu söyledi.

Karamollaoğlu, şöyle devam etti:

"İktidar zihniyetini, tavrını, yaklaşımını değiştirmeden hangi anayasa değişikliğini getirirseniz getirin hiçbir faydası olmaz. Anayasa değişikliğini sadece gündemi değiştiren bir girişim olarak görüyoruz. Keşke müspet manada bir değişiklik olsa. Çünkü Anayasa ortak bir metindir. İktidar da muhalefet de bu konuda ittifak etmek mecburiyetindedir. Anayasayı Meclis'te çoğunluğu bulunan bir parti muhalefete rağmen yaparsa, o anayasada mutlaka birtakım eksiklikler, yanlışlıklar, aksaklıklar olur."

Çiftçinin sorunlarına da değinen Karamollaoğlu, artık borçlarını ödeyemez hale gelen çiftçinin ayakta durabilmesi ve üretimin artması için bugüne kadar biriken faiz borçlarının silinmesi, geriye kalan borçların da uygun şekilde taksite bağlanması gerektiğini söyledi.

- "Türkiye'deki ihtilallerin hepsinin arkasında ABD olmuştur"

Konuşmasının ardından soruları cevaplayan Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katıldığı bir programda darbe girişimine ilişkin sözlerinin hatırlatılması üzerine, "Geçmişte de açıkça ifade ettik ki bunun arkasında ABD var. Türkiye'deki ihtilallerin hepsinin arkasında ABD olmuştur. Şimdi de Sayın Soylu onu mu kastetti bilmem ama iktidarın da o dönemde çok ciddi iddiaları vardı. Çünkü ihtilalin esas karargahı maalesef Adana'da NATO üssüydü. Bunlar da biliniyordu." diye konuştu.

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