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        Haberler Gündem Politika Saadet Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ'dan laiklik açıklaması | Son dakika haberleri

        Saadet Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ'dan laiklik açıklaması

        Saadet Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in laiklikle ilgili sözlerine ilişkin, "Tüm yanlış uygulamalarına rağmen laiklik bu toprakların en büyük kazanımlarından biri, belki de birincisidir. Bunu aşındırmak için laf cambazlığı yapan bazı hazımsızlara da karnımız tok." dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2024 - 20:24 Güncelleme: 20.11.2024 - 20:24
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        Saadet Partisi'nden laiklik açıklaması
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        Saadet Partisi Grup Başkanı Özdağ, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Bakan Tekin'in, AK Parti Batman Merkez İlçe 8. Olağan Kongresinde yaptığı konuşmasındaki, Cumhuriyet ve laiklikle ilgili sözlerinin kabul edilemeyeceğini söyledi.

        "Geçmişteki Kemalpaşazadelerin, Dürrizadelerin yerini, bugün kendisine akademik unvanlar verilmiş kişilerin, politikacıların ve at gözlüğü takıp sadece odaklandığı yere bakan bazı figürlerin aldığını görmekteyiz." ifadesini kullanan Özdağ, Bakan Tekin'in, ilkeden, tarihten, kültürden, hak ve hukuktan bahsedecek en son kişilerin başında geldiğini dile getirdi.

        "TÜM YANLIŞ UYGULAMALARINA RAĞMEN LAİKLİK BU TOPRAKLARIN EN BÜYÜK KAZANIMLARINDAN BİRİ, BELKİ DE BİRİNCİSİDİR"

        Özdağ, şunları kaydetti:

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        "Kendi eksikliklerini, başarısızlıklarını, hak ve hukuku hiçe sayan vicdansızlıklarını kamufle etmek için maden kazar gibi geçmiş tarihi olayları ısıtıp ısıtıp milletin tepesine boca edip durmakla görevlendirilmiş bir zihniyetle karşı karşıyayız. Bu zevata ve onları görevlendirenlere, laikliğin esasen din ve inanç özgürlüğünden ziyade vicdan özgürlüğü olduğunu; vicdanı hür bir bireyin ve ardından toplumun bu kodlar ile yoğrularak şekillenirse bir medeniyet tasavvurunun mümkün olacağını söylesek sadece aval aval bakacaklardır."

        Batı'nın hiçbir zaman laik bir Türk devleti istemeyeceğini; emperyalistlerin, sürekli aşırılıkları desteklediğini söyleyen Özdağ, "Tüm yanlış uygulamalarına rağmen laiklik bu toprakların en büyük kazanımlarından biri, belki de birincisidir. Bunu aşındırmak için laf cambazlığı yapan bazı hazımsızlara da karnımız tok." dedi.

        Özdağ, Kara Harp Okulu mezuniyet töreni sonrası sosyal medyaya yansıyan görüntüler sebebiyle bazı teğmenlerin disipline sevk edildiğini anımsatarak, "Buradan Türk Silahlı Kuvvetlerini yönetenlere sesleniyorum; bu gençlere ağır cezalar vermeyin, bu gençleri harcamayın. Bu gençler tekrar ülkemize kazandırılabilir. Disiplinsizlik yaptılarsa bunun cezası ihraç değildir." değerlendirmesinde bulundu.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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