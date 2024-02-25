Saadet Partisi İstanbul adaylarını tanıttı

İstanbul Kongre Merkezi'nde "Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ı Anma ve Milli Görüş Belediyeciliği Başkan Adayları Tanıtım Programı"nda konuşan Karamollaoğlu, Millet İttifakı'nın belli bir maksatla yapıldığı için yerel seçimlerde yeni bir ittifak yapılmadığını söyledi.

Seçimlerde başarılı olabilmenin en önemli şartının kazanacağına inanmak olduğunu belirten Karamollaoğlu, "Milli Görüş belediyeciliği tarihe damgasını vuran bir belediyecilik anlayışıdır. 31 Mart'ta yapılacak seçimlerde İstanbul'u sarsacak yeni bir anlayışı hakim kılacak Cenabıhakk'ın lütfuna mazhar olacağız. Niyetimiz halis, hizmet etmek için geliyoruz." diye konuştu.

Fotoğraf: AA

"İSTANBUL'UN PROBLEMLERİNİ ÇÖZECEĞİZ"

Karamollaoğlu, şunları kaydetti:

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"Milli Görüşçüler fedakar insanlardır. Biz makam, mevki için değil, Allah rızası için millete hizmet etmek için varız. Belediye başkanlığı bizim için bir makam, mevki vesilesi değil, sadece bulunduğumuz ilçeye veya ile hizmet vesilesidir. Biz yeniden bütün ülkemizi karış karış gezmeye, onların gönlünü almaya mecburuz. Biz hizmeti her zaman esas alan bir partiyiz. İstanbul'un derdi Anadolu'nun derdi gibi değil. Biz İstanbul'daki nüfusu attırmak için değil, tam tersi İstanbul'daki nüfusu kendi beldelerine geri gönderebilmek için projeler geliştirmek mecburiyetindeyiz. İstanbul'un problemlerini çözeceğiz ki burada yaşayan insanlar da kendi ihtiyaçlarını rahat karşılayabilsinler."