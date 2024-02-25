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        Saadet Partisi İstanbul adaylarını tanıttı

        Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "İstanbul değişecek, İstanbul başka bir kent haline gelecek, yaşanabilir bir il olacak. Bugünkü sıkıntılar büyük ölçüde ortadan kaldırılacak." dedi. Saadet Partisinin İstanbul ilçe belediye başkan adayları belli oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2024 - 19:53 Güncelleme: 25.02.2024 - 19:53
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        Saadet Partisi İstanbul adaylarını tanıttı
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        İstanbul Kongre Merkezi'nde "Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ı Anma ve Milli Görüş Belediyeciliği Başkan Adayları Tanıtım Programı"nda konuşan Karamollaoğlu, Millet İttifakı'nın belli bir maksatla yapıldığı için yerel seçimlerde yeni bir ittifak yapılmadığını söyledi.

        Seçimlerde başarılı olabilmenin en önemli şartının kazanacağına inanmak olduğunu belirten Karamollaoğlu, "Milli Görüş belediyeciliği tarihe damgasını vuran bir belediyecilik anlayışıdır. 31 Mart'ta yapılacak seçimlerde İstanbul'u sarsacak yeni bir anlayışı hakim kılacak Cenabıhakk'ın lütfuna mazhar olacağız. Niyetimiz halis, hizmet etmek için geliyoruz." diye konuştu.

        Fotoğraf: AA

        "İSTANBUL'UN PROBLEMLERİNİ ÇÖZECEĞİZ"

        Karamollaoğlu, şunları kaydetti:

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        "Milli Görüşçüler fedakar insanlardır. Biz makam, mevki için değil, Allah rızası için millete hizmet etmek için varız. Belediye başkanlığı bizim için bir makam, mevki vesilesi değil, sadece bulunduğumuz ilçeye veya ile hizmet vesilesidir. Biz yeniden bütün ülkemizi karış karış gezmeye, onların gönlünü almaya mecburuz. Biz hizmeti her zaman esas alan bir partiyiz. İstanbul'un derdi Anadolu'nun derdi gibi değil. Biz İstanbul'daki nüfusu attırmak için değil, tam tersi İstanbul'daki nüfusu kendi beldelerine geri gönderebilmek için projeler geliştirmek mecburiyetindeyiz. İstanbul'un problemlerini çözeceğiz ki burada yaşayan insanlar da kendi ihtiyaçlarını rahat karşılayabilsinler."

        Fotoğraf: AA

        Halkın dertleriyle her zaman dertleneceklerini kaydeden Karamollaoğlu, "Kapılarımız her zaman açık olacak. İnsanların dertlerine çözüm bulacağız. Bunları yaptığımız zaman milletimizin gönlünü kazanmış oluyoruz. İstanbul değişecek, İstanbul başka bir kent haline gelecek. Yaşanabilir bir il olacak. Bugünkü sıkıntılar büyük ölçüde ortadan kaldırılacak." ifadelerini kullandı.

        Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Birol Aydın ile İl Başkanı Ömer Faruk Yazıcı'nın konuşmalarının ardından ilçe belediye başkan adayları tanıtıldı.

        SAADET PARTİSİNİN İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI

        Adalar'da Yaşar Ergin Fettahoğlu, Arnavutköy'de Necati Çördükçü, Ataşehir'de Alev Sezen, Avcılar'da Ender Esiner, Bağcılar'da Erhan Açıkgöz, Bahçlievler'de Yaşar Avcı, Bakırköy'de Ramazan Boyalık, Başakşehir'de Bekir Demirkaya, Bayrampaşa'da İsmail Acar, Beşiktaş'ta Muhammed Gazi Kılıç, Beykoz'da Yasin Kalaycı, Beylikdüzü'nde Reşat Yılmaz, Beyoğlu'nda Turgut Sahtıyan, Büyükçekmece'de Can Karabulut, Çatalca'da Yaşar Buruneren, Çekmeköy'de Halil İbrahim Akpınar, Esenler'de İbrahim Bitiş, Esenyurt'ta Mehmet Faruk Ertekin, Eyüpsultan'da Mevlüt Karsavran, Fatih'te Mehmet Yaroğlu, Gaziosmanpaşa'da Recep Polat, Güngören'de Kamil Acar, Kadıköy'de Recep Yılmaz, Kağıthane'de Halid Özgür Atak, Kartal'da Murat Çeker, Küçükçekmece'de Mustafa Kurdaş, Maltepe'de Nuri Tüfekçi, Pendik'te İsmail Haskul, Sancaktepe'de Abdülkadir Arslan, Sarıyer'de Ahmet Gözcü, Silivri'de Mahmut Hamdemirci, Sultanbeyli'de Fetullah Bülbül, Sultangazi'de Hüseyin Aydoğan, Şile'de Selami Köse, Şişli'de Fatih Yılmaz, Tuzla'da Necati Tosun, Ümraniye'de Yakup Kasımay, Üsküdar'da Yılmaz Bayat, Zeytinburnu'nda Samet Gülaydın aday gösterildi.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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