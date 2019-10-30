Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, yazılı açıklamasında, ABD Temsilciler Meclisinin sözde Ermeni soykırımına yönelik kararını değerlendirdi.

ABD'nin, Amerika kıtasındaki yerlilere uyguladığı soykırımın dünya tarihine vesikalarla geçmiş kara bir leke ve yıllar boyu sürdürülen kanlı bir eylemin silsilesi olduğunu vurgulayan Karamollaoğlu, ABD'nin bu katliamlarla da yetinmeyip milyonlarca Afrikalıyı köleleştirdiğini belirtti.

Karamollaoğlu, ABD'de bugün dahi Afrika kökenli insanların ikinci sınıf vatandaş muamelesi gördüğünü hatta zaman zaman polis tarafından hunharca katledildiğini hatırlatarak, "Soykırımı bir devlet politikası haline getiren ve dünyanın her yerinde masumların kanını akıtan ABD'nin, Ermeni soykırımı iddialarını tanıyan karar tasarısını kabul etmesini haksız hatta son derece gülünç buluyor, bu kararı şiddetle kınıyorum." değerlendirmesinde bulundu.