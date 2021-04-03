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Saadet Partisi, vatandaşın sorunlarına çözüm için "Geçim İttifakı" kampanyası başlatacak

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, vatandaşları, parti olarak milletin sorunlarını ülke gündemine taşımak için başlatacakları "Geçim İttifakı" kampanyasına katılmaya davet etti.

Saadet Partisi, vatandaşın sorunlarına çözüm için
AA

Karamollaoğlu, partisinin İl Başkanları ve İl Müfettişleri toplantısında yaptığı konuşmada, meselelere yanlış yaklaşımı, keyfi yönetim anlayışı ve yanlışlardan iktidarın bir türlü ders almamasının en büyük problem olduğunu söyledi.

Merkez Bankası Başkanının görevden alınmasına değinen Karamollaoğlu, "Bir ülkenin en az 5 yıl görevde kalması hukuken sabit kılınmış Merkez Bankası Başkanı son 2 yılda 4 kere değişir mi? Son değişikliğin bu ülkeye yüklediği külfet doların gecelik 1 lira artışıyla tam 435 milyar lira olmuştur. Bir gecede fakirliğimiz katlandı." dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda maddelerinin görüşülmesine geçilmesi reddedilen "Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu Teklifi"nin, iç tüzüğün ve anayasanın aykırı hükümlerine rağmen AK Parti milletvekillerince yeniden oylanarak kabul edildiğini söyleyen Karamollaoğlu, şöyle devam etti:

"Bu arkadaşlarımızda şu anlayış var, yapmak istedikleri bir icraata yönetmelik izin vermiyorsa onu değiştirebiliyorlar. Ama kanun varsa kanunu değiştirmeden kendi fikirlerini uyguluyorlar. Anayasa hiç umurlarında bile değil. Hatta 'Anayasa Mahkemesi'ne artık ihtiyaç kalmadı kaldırılsın' diyebiliyorlar. Dünyada bunun örneğine rastlayamazsınız. Sadece demokratik ülkelerde değil, antidemokratik ülkelerde bile rastlayamazsınız. Onlar bir kılıf bulmaya çalışırlar. Bizimkiler kılıfa bile sığmayınca 'mahkemeyi lağvedin gitsin' diyebiliyorlar."

Türkiye'nin bir an önce bu keyfilikten kurtulması gerektiğini ifade eden Karamollaoğlu, "İktidar ve onun küçük ortakları bu ülkeye yük olmaktan başka bir işe yaramıyorlar. İnanıyorum ki ilk seçimde milletimiz bu yükü sırtından atacak, bu yükten kurtulacaktır." diye konuştu.

Karamollaoğlu, Türkiye'nin böyle yönetilmesine razı olmadıklarını, "gençlerin boğazının sıkılmasına" hiç bir zaman rıza göstermeyeceklerini vurgulayarak birilerinin iki siyasi parti dışındaki bütün partilerin kapatılacağı ve ülkede sessizliğin hakim olacağı yönünde intiba doğurmaya çalıştığını iddia etti.

Ülkede her saniye kriz üzerine kriz yaşandığını, gerilim ve kutuplaşmanın tırmandırıldığını savunan Karamollaoğlu, bu iklimin artık son bulmasını istediklerini söyledi.

-"Geçim İttifakı" kampanyası

Parti olarak insanların geçim mücadelesine destek olmak, seslerini duyurmak, sorunlarına çözüm üretmek, tencerelerinde dert değil, aş pişirebilmelerini sağlamak için "Geçim İttifakı" kampanyası başlatacaklarını belirten Karamollaoğlu, şunları kaydetti:

"Toplumumuzun her kesimine sesleniyorum, memurumuza, işçimize, sanayicimize emeklimize, esnafımıza, işsiz gençlerimize, engellilerimize, kadınımıza erkeğimize, bütün STK'lere, sendikalara, partilere sesleniyorum, gelin milletimizle el ele verelim, insanımızın ortak gündeminde buluşalım. Geçim İttifakı'ndan başka hiçbir şey konuşmayalım, insanımızın derdine hep birlikte tercüman olalım, bir araya gelerek çözüm yolları arayalım. Milletimizin sorunlarını ülke gündemine taşımak adına yürüttüğümüz bir farkındalık kampanyası olan 'Geçim İttifakı'na, görüşü ne olursa olsun bütün vatandaşlarımızı davet ediyoruz."

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