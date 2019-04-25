İzmir Sağlık Müdürlüğünce sağlıklı yaşam için yürüyüşün teşvik edilmesi amacıyla düzenlenen etkinlikte, Konak Saat Kulesi önünde bir araya gelen sağlık çalışanları ve kent sakinleri, müzik eşliğinde spor yaptı.

AA'nın haberine göre; tarihi Saat Kulesi önünde kurulan platforma çıkan spor eğitmeni, katılımcılara müzik eşliğinde egzersiz yaptırdı.

İzmir İl Sağlık Müdürü Bediha Salnur, burada yaptığı konuşmada, hareketli yaşamın önemini anlattı.

Yeme alışkanlığına göre toplumun hareketsiz olduğunu belirten Salnur, Sağlık Bakanlığının 2010 yılında yaptığı bir araştırmada 12 yaş üstü nüfusun yüzde 72'sinin hareketli olmadığının ortaya çıktığını kaydetti. Salnur, bu nedenle günde yarım saat yürümeyi önerdiklerini ifade etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın destekleriyle kurulan "Sağlıklı Hayat Merkezleri"nde vatandaşların spor yapmaları için alanların oluşturulduğunu aktaran Salnur, isteyen herkesin bu merkezlerde spor yapabileceğini belirtti.

Etkinliğe katılan sağlık çalışanları ve vatandaşlar, daha sonra Gündoğdu Meydanı'na kadar yürüdü.