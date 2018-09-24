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Saatler geri alınacak mı? 2018 Kış saati uygulamasına geçilecek mi?

Saatlerin geri alınıp alınmayacağı, son iki senedir gündem konularından biri oldu. Daha önce Türkiye'de günlerin kısalmaya başladığı 23 Eylül ekinoksunun ardından sabah erken saatlerde gün ışığından daha fazla yararlanmak için 1 saat geri alınırdı. Ancak son 2 senede akşamları gün ışığından daha fazla faydalanmak için bu uygulamadan vazgeçildi. Peki bu sene durum ne? Bu sene kış saati uygulamasına geçilecek mi? Saatler geri alınacak mı?

24.09.2018 - 00:34 | Güncelleme:

Saatler geri alınacak mı? Kış saati uygulamasına geçilecek mi? soruları günlerin kısalmaya başladığı şu günlerde soruluyor. 7 Eylül 2016 tarihi itibariyle Resmi Gazete'de yayımlanan açıklama ile birlikte gün ışığından daha çok faydalanabilmek için yaz saati uygulamasının başlatılmıştı. Ancak bu uygulama sabah saatlerinde havanın çok geç aydınlanması nedeniyle eleştirilmişti. Peki 2018 yılında kış saati uygulamasına geçilecek mi? İşte detaylar...

SAATLER GERİ ALINACAK MI?

23 Ekim 2017 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan kararnamede yaz saati uygulamasının 2017 yılında da devam edeceği, kış saati uygulamasına 28 Ekim 2018 Pazar günü saat 04.00'ten itibaren geçileceği açıklandı. Yayımlanan kararda 7 Eylül 2016 tarihli ve 2016/9154 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nın yürürlükten kaldırıldığı da vurgulandı.

Buna göre kış saati uygulamasına 28 Ekim 2018 tarihinde geçilecek.

YAZ VE KIŞ SAATİ UYGULAMASI NEDİR?

Yıl içinde güneş enerjisinden daha fazla yararlanmak amacıyla ülke içinde ortak saat çizgisini mevsime göre değiştirme düşüncesi ortaya çıkmıştır. İlk kez Almanlar tarafından denenen bu metottan istenilen başarı sağlanınca pek çok ülke tarafından yapılmaya başlanmıştır. Türkiye’de yaz mevsiminde 3. saat diliminde yer alan (45° Doğu Boylamı) Iğdır’ın saati, kış mevsiminde ise 2. saat diliminde yer alan İzmit’in (30° Doğu Boylamı) yerel saati ortak saat olarak kullanılmaktadır. Bu nedenle saatler yazın ileri kışın bir saat geri alınmaktadır.

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