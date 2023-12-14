Haberler Gündem Saatler geri alınacak mı, ne zaman alınacak? Türkiye'de kış saati uygulaması ne zaman ve neden kaldırıldı?

Saatler ne zaman geri alınıyor? Türkiye'de kış saati uygulaması ne zaman ve neden kaldırıldı? Dünya genelinde 29 Ekim Pazar günü itibarıyla kış saati uygulamasına geçilerek saatler 1 saat geri alınmıştı. Gün ışığından daha fazla yararlanma hedefinde olan yaz ve kış saati uygulamaları Türkiye'de 2016 yılından beri uygulanmıyor. İşte kış saati uygulamasına dair merak edilenler... Habertürk Giriş: 14.12.2023 - 07:16 Güncelleme: 14.12.2023 - 07:16 facebook

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Pek çok ülkede devam eden yaz ve kış saati uygulamaları ile saatler otomatik olarak 1 saat ileri ve geri alınıyor. Dünya genelinde 29 Ekim Pazar günü saatler geri alınarak kış saati uygulamasına geçilirken gözler "Türkiye'de kış saati uygulaması ne zaman ve neden kaldırıldı?" sorularına çevrildi. Türkiye'de kış saati uygulaması 2016 yılından itibaren uygulanmıyor. İşte 2023 Türkiye'de kış saati uygulamasına ilişkin detaylar...

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YAZ SAATİ UYGULAMASI NEDİR? Yaz saati uygulaması herhangi bir ülkede veya bölgede gün ışığından, sabahları daha az, öğleden sonra daha çok yararlanmak üzere, periyodik olarak, saatlerin belirli olarak değiştirilmesidir.