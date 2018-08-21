Sabah 9 akşam 5 mesaisinin sonu mu geliyor?

İngiltere'de yapılan bir araştırma, geleneksel mesai saatlerinde çalışan kişilerin azınlıkta kaldığını gösterdi.

Anket şirketi YouGov'un 4 bin kişiyle, McDonald's sponsorluğunda yaptığı araştırmaya göre ülkedeki işçilerin yalnızca yüzde 6'sı bu saatler arasında çalışıyor.

İnsanların yarısı iş paylaşma, haftalık mesai saatlerini daha az günde bitirme veya yarı zamanlı çalışma gibi yöntemleri tercih ediyor.

Kendi esnek çalışma talebi reddedildikten sonra esnek çalışma alanında kampanyalar yürütmeye başlayan Anna Whitehouse, esnek çalışma hakkında önyargılar olduğunu söylüyor.

Whitehouse'un çocuğunu kreşe bırakmak için her gün 15 dakika geç gelip 15 dakika erken çıkma talebi işvereni tarafından reddedilmişti.

'Herkes esnek çalışmak isteyebilir'

Mrs. Pukka adıyla tanınan yazar ve blogger Whitehouse, bunun üzerine yaşadıklarını yazmaya başladığını anlatıyor:

"Beni reddederken talebimi kabul etmeleri durumunda diğer insanların da benzer taleplerle geleceğini ve bunu durduramayacaklarını söylediler.

"Geçmişte gazetecilik yapmıştım, o yüzden hemen yazmaya başladım. Aktivist değilimdir ama öfkelenince bu işin peşini bırakmak istemedim."

Şirketleri esnek çalışmaya ikna etmeyi hedefleyen Flex Appeal'ı kuran Whitehouse, aynı zamanda insanları esnek çalışma hakları olduğu konusunda bilgilendirmeyi hedefliyor:

"Sadece çocuğu olan insanlar değil herkes esnek çalışmak isteyebilir. Çok sayıda araştırma esnek çalışmanın zihin sağlığı ve üretkenlik için daha iyi olduğunu gösteriyor."

Araştırmaya göre tam zamanlı işçiler içinde en fazla çalışmak mesai saatleri sabah 8 akşam 4 arası. İşçilerin yüzde 37'si bu saatlerde, yüzde 21'i de sabah 7 öğlen 3 arasında çalışmak istiyor. Talep yalnızca çocuğu olan kişilerden veya öğrencilerden değil her kesimden geliyor.

Esnek çalışanlar bunun motivasyonlarını artırdığını ve işlerinde daha uzun süre çalışmak istediklerini söylüyor.

İnsan kaynakları ve kişisel gelişim üzerine çalışan Pter Cheese de esnek çalışma imkanı olan işlere daha fazla kişinin başvurduğunu söylüyor.

İngiltere'de işçiler bir şirkette 26 hafta çalıştıktan sonra esnek çalışma talep etme hakkı oluyor. Talebin yazılı olarak iletilmesinin ardından işverenin 3 ay içinde karar vermesi gerekiyor.

İşverenlerin talebi reddetmesi için iş modelleriyle ilgili sağlam gerekçeleri olması gerekiyor. İşçilerin her 12 ayda bir başvuru yapma hakkı bulunuyor.

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