Sabah kahvaltılarına çok yakışacak! İşte puf puf kabaran poğaça tarifi!
Poğaça, Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biridir. Kahvaltılarda, çay saatlerinde, ara öğünlerde veya atıştırmalık olarak her zaman sevilerek tüketilir. İşte tam pazar kahvaltılarına layık puf puf poğaça tarifi...
Puf puf kabaran poğaça yapmak için öncelikle doğru malzemeleri seçmek önemlidir. Maya, poğaçanın kabarması için gerekli olan en önemli malzemedir. Maya, taze veya kuru olarak kullanılabilir. Taze maya kullanacaksanız, ılık suda eritmeniz gerekir. Kuru maya kullanacaksanız, unun üzerine serpip bir süre bekletmeniz yeterli olacaktır. İşte kahvaltılara çok yakışacak puf poğaça tarifi...
KABARAN POĞAÇA MALZEMELERİ NELER?:
PUF PUF POĞAÇA NASIL YAPILIR?