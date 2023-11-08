Sabah kahvaltılarına çok yakışacak! İşte puf puf kabaran poğaça tarifi!

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Puf puf kabaran poğaça yapmak için öncelikle doğru malzemeleri seçmek önemlidir. Maya, poğaçanın kabarması için gerekli olan en önemli malzemedir. Maya, taze veya kuru olarak kullanılabilir. Taze maya kullanacaksanız, ılık suda eritmeniz gerekir. Kuru maya kullanacaksanız, unun üzerine serpip bir süre bekletmeniz yeterli olacaktır. İşte kahvaltılara çok yakışacak puf poğaça tarifi...