Gece boyunca belirli pozisyonlarda uyuduğunuzda, "uyku çizgileri" oluşur; bunlar cildin üst katmanlarına kazınmış ve kalktığınızda kaybolmayan kırışıklıklardır. Doğru yöntemlerle uyku kırışıklarını engelleyebilirsiniz.

UYURKEN OLUŞAN KIRIŞIKLIKLARIN NEDENLERİ NELERDİR?

Genel olarak kırışıklıklar, cilt hacmini azaltan kolajen ve elastikiyet kaybından kaynaklanır. Kolajene tekrarlanan baskı uygulamak (örneğin yüzünüzün bir tarafını yastık üzerine koyarak uyumak) kolajenin parçalanmasını teşvik edecek ve sonunda görünür çizgilere yol açacaktır.

UYKU KIRIŞIKLIKLARINI ÖNLEMENİN YOLLARI NELERDİR?

1. SIRT ÜSTÜ UYUYUN

Uyku kırışıklıklarının en büyük suçlusu yüzünüzü yastık kılıfına bastırarak uyumak olduğundan, bunları önlemenin en kolay yolu yüz üstü uyumamaktır. Yan yatanlar ve karın üstü yatanlar, yüzleri yastığa değdiği için bu kırışıklıkları alma olasılığı daha yüksektir. Sırt üstü yatanlar ise viskisiz kurtulabilir. Bu nedenle, bu kırışıklıkları önlemeye başlamanın en kolay yolu, geceleri uyuma şeklinizi değiştirmektir. Uyku pozisyonlarını değiştirmek söylendiği kadar kolay değildir. Neyse ki yardımcı olacak birkaç tüyo var:

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- Boyun havlusu deneyin: Havlularınızdan birini alın ve kısa kenarı boyunca sıkıca sarın. Uçlarını lastik bantlar veya saç bantlarıyla bağlayın, böylece tüm gece boyunca güvenli kalır. Sonra gece, yastığınızı her zamanki yerinden tekmeleyin ve havluyu boynunuzun olduğu yere koyun. Rahat olana kadar ayarlayın. İşte oldu! Havlu sırt üstü uyumanıza yardımcı olacak.

- Özel bir yastık tercih edin: Uçak yastıkları sadece uçak koltuklarında değil, yatağınızda da kullanılabilir ve sırt üstü uyumanıza yardımcı olabilir. Bazı şirketler ayrıca sırt üstü uyumanızı sağlamak için özel olarak yastıklar üretir ve bu bunu yapmanın bir yoludur.

2. YASTIK KILIFINIZI DEĞİŞTİRİN

Diyelim ki sırt üstü uyuma fikri bile rahatsız edici geliyor veya halihazırda bir horlama probleminiz var (sırt üstü uyuduğunuzda olabilir). Uyku kırışıklıklarını önlemek için farklı bir yol isteyebilirsiniz. İşte ikinci çözümümüz: yastık kılıfınızı değiştirin. Uyku kırışıklıklarının başlıca suçlularından biri, yastık kılıfınızdaki yüzünüze baskı yapan pamuktur. Bu yüzden pamuğu değiştirirseniz sorun çözülür. Bunun yerine ipek veya saten yastık kılıflarını deneyebilirsiniz. Bu daha ipeksi ve yumuşak malzemeler, yüzünüzün yastık kılıfına tekrar tekrar bastırmak yerine üzerinde kaymasına yardımcı olur. Yastığınızın yatağınıza yaslanmasını ancak yüzünüzde yumuşak kalmasını sağlamak için yarı pamuk yarı ipek seçenekleri bile bulabilirsiniz.