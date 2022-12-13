Sabah yorgun kalkanlar dikkat! Daha kaliteli bir uyku için 10 basit tüyo

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sabah yorgun kalkanlar dikkat! Daha kaliteli bir uyku için 10 basit tüyo

Gece iyi uyuyamıyor ya da uyandığınızda yorgun kalkıyorsanız, uykunuzu doğru alamıyor olmalısınız. Evde uygulayabileceğiniz basit birkaç öneri; yeni bir uyku düzeni oluşturmanıza ve uyku kalitenizi artırmaya yardımcı olabilir. İşte, daha iyi bir uyku için 10 tüyo...

ABONE OL
  • Sabah yorgun kalkanlar dikkat! Daha kaliteli bir uyku için 10 basit tüyo

    Tutarlı bir uyku saati belirleyin. Her gün aynı saatte yatın ve aynı saatte kalkın. Bu rutini tatillerde de devam ettirmeniz önemli.

    Kaliforniya'daki Stanford Uyku Bozuklukları Kliniği ve Stanford Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde klinik profesör olan Dr. Rafael Pelayo "Kafanızdaki saatin talimatlara ihtiyacı var" diyor.

    Beyin, insanların aşağı yukarı her gün aynı saatte uyanmasını bekler. Pelayo, bir gecenin bile kaydettiğiniz ilerlemeyi bozabileceğinin altını çiziyor.
  • Sabah yorgun kalkanlar dikkat! Daha kaliteli bir uyku için 10 basit tüyo

    Uyurken karanlık bir ortamı tercih edin. Uyumak üzere yatağa girdiğinizde, maruz kaldığınız ışık doğrultusunda beyne "uyanma zamanının geldiğine" dair işaretler göndermiş olursunuz. 
  • Sabah yorgun kalkanlar dikkat! Daha kaliteli bir uyku için 10 basit tüyo

    Yatmadan evvel 30 dakika önce elektronik aletlerle oynamayı bırakın. Aletlerden gelen ışık, beyne uyanma vaktinin geldiğine dair sinyal yollayacağı gibi uykulu ruh halinizin de bozulmasını sağlar.
  • Sabah yorgun kalkanlar dikkat! Daha kaliteli bir uyku için 10 basit tüyo

    Yatmadan önce ne yediğinize dikkat edin. Her ikisi de uyarıcı olan kafein ve nikotinin yanı sıra şeker artışına neden olabilecek atıştırmalıklardan ve aşırı sıvı tüketiminden kaçınmaya çalışın.
  • Sabah yorgun kalkanlar dikkat! Daha kaliteli bir uyku için 10 basit tüyo

    Ruh halinizi ayarlayın ve rahatlatıcı bir yatma zamanı rutini oluşturun. Dr. Pelayo: "Uyumak bir angarya olmamalı” diyor.

    Yatmadan evvel ılık bir banyo yapın ve rahatlatıcı müzikler dinleyin. Yatağınızın rahat olduğundan, odanın karanlık olduğundan ve sıcaklığın yeterli olduğundan emin olun.
  • Sabah yorgun kalkanlar dikkat! Daha kaliteli bir uyku için 10 basit tüyo

    20 dakika sonra uyuyamazsanız, yataktan kalkın. Çok fazla ışığa maruz kalmadan sessiz bir aktivite yapın. Bu noktada kitap okumak çok mantıklı bir tercih olabilir.
  • Sabah yorgun kalkanlar dikkat! Daha kaliteli bir uyku için 10 basit tüyo

    Uykunuz olmadıkça yatağa girmeyin. Beyniniz, yatağa yattığınızda uyku vaktinin geldiğine dair emir almalıdır. Yatağınızı uyku ve cinsel ilişki dışında kullanmayın.
  • Sabah yorgun kalkanlar dikkat! Daha kaliteli bir uyku için 10 basit tüyo

    Kendinizi yorgun hissetseniz bile şekerleme yapmayın. Uyuklama, gece uyumayı engelleyebilir. Dr. Pelayo, şekerleme yapmak istediğinizde egzersiz yapmanızı öneriyor. 
  • Sabah yorgun kalkanlar dikkat! Daha kaliteli bir uyku için 10 basit tüyo

    Güneş ışığını kendi yararınıza kullanın. Güneş ışığıyla uyanmak vücudunuza "uyanık olma zamanının geldiğini" söylemenize yardımcı olur ve tüm gün boyunca sirkadiyen ritminizi ayarlamanızı sağlar.

    Sirkadiyen ritim, günün 24 saatte bir tekrarlanan doğal uyku-uyanıklık döngüsüdür.

    Böylece yatma zamanı geldiğinde vücudunuz gerçekten uykulu hisseder. Ancak şartlar itibariyla güneşten uzaksanız lamba veya farklı ışıklandırmaları kullanabilirsiniz.  

     
  • Sabah yorgun kalkanlar dikkat! Daha kaliteli bir uyku için 10 basit tüyo

    Yatma saatine çok yakın egzersiz yapmaktan kaçının. Gün boyunca aktif kalmak genellikle iyi bir uyku sağlarken, yatma saatine çok yakın bir egzersiz beyni ve vücudu dinç tutmaya yardımcı olabilir (kalp atış hızını ve vücut ısısını yükselterek) ve bu da uyumayı zorlaştırabilir.
  • Sabah yorgun kalkanlar dikkat! Daha kaliteli bir uyku için 10 basit tüyo

    Bazı araştırmalar, yatmadan önceki bir saat içinde egzersiz yapmadığınız sürece akşam egzersizlerinin uykuyu iyileştirebileceğini öne sürüyor ancak bu biraz kişiye ve vücudun egzersize nasıl tepki verdiğine bağlı olarak değişiyor. Tüm bu bilgileri göz önüne alarak, kendiniz için en iyi rutini oluşturabilirsiniz. 

    Kaynak: Sleep Education, Everyday Health

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.