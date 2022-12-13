Sabah yorgun kalkanlar dikkat! Daha kaliteli bir uyku için 10 basit tüyo

Tutarlı bir uyku saati belirleyin. Her gün aynı saatte yatın ve aynı saatte kalkın. Bu rutini tatillerde de devam ettirmeniz önemli.

Kaliforniya'daki Stanford Uyku Bozuklukları Kliniği ve Stanford Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde klinik profesör olan Dr. Rafael Pelayo "Kafanızdaki saatin talimatlara ihtiyacı var" diyor.

Beyin, insanların aşağı yukarı her gün aynı saatte uyanmasını bekler. Pelayo, bir gecenin bile kaydettiğiniz ilerlemeyi bozabileceğinin altını çiziyor.