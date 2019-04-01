Sabahattin Ali (1907-1948),kırsal kesim insanının çaresizliğini, içine düştüğü traji-komik durumu, ironik ve yalın bir dille anlattığı dört hikâyesiyle bir kez daha İş Sanat’ta seyirciyle buluşuyor. “Bu Dünya Böyledir İşte!” adlı dinletide, Sabahattin Ali’nin “Katil Osman”, “Ayran”, “Kafa Kâğıdı” ve “İki Kadın” adlı hikâyeleri, eski bir radyo kayıt stüdyosunun canlandırıldığı sahne düzeninde müzikle birlikte seslendiriliyor.

Atilla Birkiye’nin metinlerini düzenlediği, Mehmet Birkiye’nin sahneye uyarladığı dinletinin müzik direktörlüğünü Serdar Yalçın üstleniyor. Tilbe Saran, Metin Belgin, Bülent Emin Yarar ve Hakan Gerçek’in hikâyeleri seslendireceği bu özel dinletide Seda Şubaşı keman ve Şemsa İdil Ural çello çalacak. 8 Nisan 20.30’da İş Sanat’ta ücretsiz olarak gerçekleşecek dinletiyi kaçırmayın.