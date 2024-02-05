"Sabahları kahvaltıyı atlayanlar daha çok kilo alıyor"

DENGELİ VE DOYURUCU OLMALI

Kahvaltının sağlık üzerindeki olumlu etkilerinin sadece metabolizma ve enerji alımı ile sınırlı olmadığını dile getiren Uzm. Dyt. Yavuz, "Birçok araştırma, düzenli kahvaltı yapanların kilo kontrolü konusunda daha başarılı olduğunu ve gün içinde daha sağlıklı ve dengeli besin tercihleri yaptığını gösteriyor. Vücudumuz gece boyunca büyüme ve tamir amacıyla bol miktarda enerji harcar. Dengeli bir kahvaltı ile enerjinin yanı sıra protein ve kalsiyum seviyemizi de gün başlarken takviye etmiş oluruz. 2020 yılında Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism dergisinde yayınlanan bir araştırmada dengeli ve doyurucu bir kahvaltı yiyen bireylerin zengin menülü bir akşam yemeği yiyenlere oranla neredeyse 2 kat daha fazla kalori yaktığını ortaya koydu" diye konuştu.