Sabahları kahve içmenin zararları: Neden öğle saatlerine ertelenmeli?

Sabahları ilk iş kahve içmenin risklerinden biri su kaybı. Araştırmalar kafeinin idrar söktürücü etkisi olduğunu gösteriyor. Bu nedenle sabah ilk olarak kahve yerine su içilmesi tavsiye ediliyor.

2 Şurada Paylaş!









SU KAYBINA NEDEN OLUYOR

ABD'deki Beslenme ve Diyetetik Akademisi sözcüsü Farren Allen, vücudun ihtiyacı olan suyu alması birçok beyin ve beden işlevi için önemli olduğunu söylüyor. Kahveyle ilgili diğer olumsuz etki ise stres hormonu olarak bilinen kortizolün salınımına neden olması.