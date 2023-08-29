Sabahları kahve içmenin zararları: Neden öğle saatlerine ertelenmeli?
Birçok insan güne kahveyle başlamayı sever. Hatta bazıları kahve içmeden kendine gelemez. Ancak uzmanlar sabahları kahve içmeden önce biraz beklenmesi gerektiğini söylüyor. IFL Science yazarlarından Laura Simmons sabahları ilk iş kahve içmenin zararlarını aktardı.
Sabahları ilk iş kahve içmenin risklerinden biri su kaybı. Araştırmalar kafeinin idrar söktürücü etkisi olduğunu gösteriyor. Bu nedenle sabah ilk olarak kahve yerine su içilmesi tavsiye ediliyor.
SU KAYBINA NEDEN OLUYOR
ABD'deki Beslenme ve Diyetetik Akademisi sözcüsü Farren Allen, vücudun ihtiyacı olan suyu alması birçok beyin ve beden işlevi için önemli olduğunu söylüyor. Kahveyle ilgili diğer olumsuz etki ise stres hormonu olarak bilinen kortizolün salınımına neden olması.
STRESİ TETİKLİYOR
Yani sabahları kahve içmek insanlarda stres seviyesinin artmasına neden olabiliyor. Uzmanlar sabahları uyanır uyanmaz değilde birkaç saat sonra kahve içilmesi gerektiğini söylüyor.
Kaynak: IFL Science