Sabancı Holding 95. yılında “Cumhuriyete vurgunuz” diyor

Dijital mecraları odağına alarak tasarlanan kampanyanın filmi için, 20 kişilik bir ekiple Türkiye’nin farklı bir çok ilinde sekiz gün boyunca yapılan çekimler için toplam 3.500km yol yapıldı ve 12 saatten fazla çekim görüntüsü elde edildi.

Filmin ana temasını ise, Sabahattin Ali'nin dizeleri üzerine Ali Kocatepe'nin bestesi ve Nükhet Duru'nun yorumuyla tanınan ''Ben Sana Vurgunum'' şarkısı oluşturuyor. Büyük beğeni toplayan kampanya filmi #cumhuriyetevurgunuz etiketiyle sosyal medyada yoğun olarak paylaşılıyor.

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