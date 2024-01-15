Sabancı Holding'den birleşme açıklaması

Hacı Ömer Sabancı Holding, Exsa ile birleşme işleminin bugün tamamlandığını bildirdi.

Holding'den KAP'a yollanan açıklamada söz konusu tescil işlemiyle birlikte anılan tarih itibarıyla Exsa tasfiyesiz infisah etti ve birleşme işlemi hukuken geçerlilik kazandı.

Söz konusu açıklamada "Böylelikle, Exsa'nın finansal varlıkları ile Temsa Skoda Sabancı Ulaşım Araçları A.Ş.'nin yüzde 50 sermaye payı, Temsa Motorlu Araçlar Pazarlama ve Dağıtım A.Ş.'nin yüzde 100 sermaye payı ile Exsa Gayrimenkul Proje Geliştirme A.Ş.'nin yüzde 100 sermaye payı Şirketimiz mülkiyetine geçmiş bulunmaktadır. Birleşme neticesinde, Şirketimizce 59.972.038,18 TL nominal değerde sermaye artırımı gerçekleştirilmiş olup, bu suretle ihraç olunacak paylar Sermaye Piyasası Kurulu nezdinde gerekli olan yasal süreçlerin tamamlanmasını takiben Exsa'nın Şirketimiz dışındaki diğer ortaklarına tahsis edilecektir" ifadeleri yer aldı.