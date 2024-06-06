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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Sabancı Holding'den ilk çeyrekte 15 milyar TL yatırım - İş-Yaşam Haberleri

        Sabancı'dan ilk çeyrekte 15 milyar TL yatırım

        Sabancı Holding, 2024 yılının ilk çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. İlk 3 ayda kombine satışlarını 239 milyar TL seviyesine yükselten Sabancı Holding'de kombine FAVÖK 33.3 milyar TL olarak gerçekleşirken, banka dışı FAVÖK marjı ise 1.3 puan arttı. Yapılan açıklamaya göre, 2023 yıl sonunda 7 milyar TL seviyesinde bulunan holdingin nakit pozisyonu Exsa birleşmesinin tamamlanması ve temettü gelirlerinin etkisi ile 14.4 milyar TL'ye yükselerek tarihin en yüksek seviyesine ulaştı. Sabancı Holding, ilk çeyrekte yaklaşık 15 milyar TL'lik kombine yatırım gerçekleştirdiğini de bildirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.06.2024 - 08:22 Güncelleme: 06.06.2024 - 08:22
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        Sabancı'dan ilk çeyrekte 15 milyar TL yatırım
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        Sabancı Holding, 2024 yılının ilk çeyreğine ilişkin enflasyon muhasebesi uygulanmış finansal sonuçlarını açıkladı.

        Yapılan açıklamaya göre, 2023 yılı kârı üzerinden dağıttığı yaklaşık 6.2 milyar TL'lik temettü ile hisse başı temettü miktarını yıllık bazda yüzde 68 artıran Sabancı Holding, ilk çeyrekte yaklaşık 15 milyar TL'lik kombine yatırım gerçekleştirirken, ilk 3 ayda kombine satışlarını 239 milyar TL seviyesine yükseltti.

        Holding'de kombine FAVÖK 33.3 milyar TL olarak gerçekleşirken, banka dışı FAVÖK marjı ise 1.3 puan arttı. 2023 yıl sonunda 7 milyar TL seviyesinde bulunan holdingin nakit pozisyonu Exsa birleşmesinin tamamlanması ve temettü gelirlerinin etkisi ile 14.4 milyar TL'ye yükselerek tarihin en yüksek seviyesine ulaştı

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        Yeni ekonomi odaklı büyüme stratejileriyle, enerji ve dijital başta olmak üzere Türkiye'nin yeşil dönüşümüne katkı sağlayacak yatırımlara hız verdiklerini ifade eden Sabancı Holding CEO'su Cenk Alper, "Enerji üretimi alanında, Avrupa'nın en büyük kara tipi rüzgâr enerjisi projelerinden olan 1.000 MW'lık YEKA RES-2'de saha ilerlemelerini sürdürüyoruz. Enerjisa Üretim ülkemizi yeşil hidrojen ve yeşil amonyak konusunda bir üretim merkezi haline getirme hedefi doğrultusunda önemli adımlar attı. Diğer yandan, e-mobilite şirketimiz Eşarj, Türkiye genelinde 1.000 istasyon ve 1.780 şarj noktasına ulaştı. Yüksek hızlı DC şarj altyapısı konusunda yüzde 30'un üzerinde pazar payı ile bu alandaki liderliğimizi sürdürüyoruz. Çimsa ise Mersin'de devreye aldığı 45 milyon dolarlık CAC (kalsiyum alüminat çimento) yatırımıyla, bu alanda dünyanın en büyük üçüncü üreticisi konumuna ulaştı" ifadelerini kullandı.

        'PARİS OLİMPİYATLARI'NDA TEMSA'NIN OTOBÜSLERİ KULLANILACAK'

        Bu dönemde, tüm topluluk şirketlerinin operasyonel mükemmeliyet yaklaşımıyla güçlü bir performans gösterdiğini ifade eden Cenk Alper, "Brisa, European Rubber Journal'ın yayınladığı 'Tire Maker Rankings'de (Lastik Üretici Sıralaması) operasyonel kârlılıkta birinciliğini sürdürdü. Küresel ayak izini pekiştirmeye devam eden Temsa'nın Fransa'ya ihraç ettiği yeni nesil elektrikli otobüsler, tarihin en yeşil olimpiyatı unvanını almaya hazırlanan Paris 2024'te izleyicilerin şehir içindeki transferlerinde kullanılacak" dedi.

        Carrefoursa'nın ilk çeyrekte 348 bin yeni müşteri kazanırken, toplam 10,9 milyon müşteriye ulaştığını da aktaran Alper, "Çoklu kanal büyümesine devam eden Teknosa, tamamen dijital bir kimliğe bürünme yolunda önemli adımlar atmayı sürdürdü. Akbank da 2024'ün ilk çeyreğinde ekonomimize sağladığı kredi desteğini 1 trilyon 57 milyar TL'si nakdi olmak üzere toplam 1 trilyon 323 milyar TL seviyesine çıkardı" ifadelerini kullandı.

        'ABD'DEKİ İLK GÜNEŞ SANTRALİ ÜRETİME BAŞLADI'

        Türkiye'deki yatırımlarının yanında, küresel ayak izlerini de güçlendirdiklerini ifade eden Sabancı Holding CEO'su Cenk Alper, "ABD'deki ilk güneş santralimiz olan 272 MW'lık Cutlass II projemizde saha çalışmaları tamamlandı ve santral yüzde 100 kapasite ile üretime başladı. 232 MW'lık Oriana Solar projemizde ise saha çalışmaları başlatıldı. Yapay zekâ odaklı iklim teknolojileri şirketi AiDash'e yatırımımızı gerçekleştirirken, Clean Energy Ventures üzerinden kurulan fona da dahil olduk. Malzeme teknolojileri iş kolumuzda ise ABD'nin ardından Avrupa'da da büyümesini sürdüren Kordsa, 2022'de bünyesine kattığı İtalya merkezli Microtex'te yeni prepreg hattı yatırımını tamamladı" dedi.

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