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Sabancı Holding hisse geri alımında fon miktarını artırdı

Sabancı Holding, daha önce 1.75 milyar TL olarak açıkladığı hisse geri alımı için ayırdığı fon miktarını 3.25 milyar liraya yükselttiğini açıkladı

Sabancı Holding hisse geri alımında fon miktarını artırdı
Hisse geri alımında fon miktarını artırdı
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HABERTURK.COM

Sabancı Holding hisse geri alım programına ilişkin yeni bir açıklamada bulundu. Holding tarafından KAP'a yollanan bildirimde daha önce program kapsamında 1 milyar 750 milyon liralık fon ayrıldığı hatırlatıldı, bu fonun yüzde 85.4'ünün kullanılması sebebiyle toplam miktarın 3 milyar 250 milyon liraya yükseltildiği ifade edildi.

KAP açıklamasında şu bilgiler yer aldı:

"Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 16.12.2022 tarihli toplantısında; 09.11.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği ile konuya ilişkin 21.07.2016 ve 25.07.2016 tarihli duyuruları çerçevesinde başlatılan pay geri alım programı kapsamında;

- Geri alım işlemi için daha önce ayrılan 1.750.000.000 TL fonun %85,4 oranında kullanılmış olduğu dikkate alınarak, bu fonun azami 3.250.000.000 Türk Lirası'na yükseltilmesine,

- Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin yaklaşık %5'ini temsil eden 102.000.000 TL nominal değere sahip 10.200.000.000 adet paya kadar geri alım yapılmasına; geri alınan paylardan 12.12.2022 tarihinde satışı gerçekleştirilen 40.801.463 TL nominal değerli 4.080.146.300 adet payın bu hesaplamada indirim kalemi olarak dikkate alınmasına,

- Geri alım işleminin, yapılacak ilk genel kurul toplantısının gündemine alınarak, genel kurulda pay sahiplerinin bilgi ve onayına sunulmasına,

karar verilmiştir."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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