Hisse geri alımında fon miktarını artırdı 0:00 / 0:00

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Sabancı Holding hisse geri alım programına ilişkin yeni bir açıklamada bulundu. Holding tarafından KAP'a yollanan bildirimde daha önce program kapsamında 1 milyar 750 milyon liralık fon ayrıldığı hatırlatıldı, bu fonun yüzde 85.4'ünün kullanılması sebebiyle toplam miktarın 3 milyar 250 milyon liraya yükseltildiği ifade edildi.

KAP açıklamasında şu bilgiler yer aldı:

"Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 16.12.2022 tarihli toplantısında; 09.11.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği ile konuya ilişkin 21.07.2016 ve 25.07.2016 tarihli duyuruları çerçevesinde başlatılan pay geri alım programı kapsamında;

- Geri alım işlemi için daha önce ayrılan 1.750.000.000 TL fonun %85,4 oranında kullanılmış olduğu dikkate alınarak, bu fonun azami 3.250.000.000 Türk Lirası'na yükseltilmesine,

- Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin yaklaşık %5'ini temsil eden 102.000.000 TL nominal değere sahip 10.200.000.000 adet paya kadar geri alım yapılmasına; geri alınan paylardan 12.12.2022 tarihinde satışı gerçekleştirilen 40.801.463 TL nominal değerli 4.080.146.300 adet payın bu hesaplamada indirim kalemi olarak dikkate alınmasına,

- Geri alım işleminin, yapılacak ilk genel kurul toplantısının gündemine alınarak, genel kurulda pay sahiplerinin bilgi ve onayına sunulmasına,

karar verilmiştir."