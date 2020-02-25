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Sabancı Holding, 2019 yılı finansal sonuçlarını açıkladı. Firmadan yapılan açıklamaya göre Bu sonuçlar doğrultusunda, gelirlerini geçen yıla göre yüzde 10 artıran topluluğun konsolide satışları 60 milyar TL olarak gerçekleşti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper yaptığı değerlendirmede, “2019 yılı stratejik yol haritamızda belirlediğimiz birçok adımı attığımız ve iş kollarımızda rekabetten ayrışarak büyüdüğümüz bir yıl oldu. Uzun vadeli bakış açımızla oluşturduğumuz disiplinli finansal yönetimimizin olumlu sonuçları bu döneme yansıdı. Kuvvetli operasyonel karlılığımız, etkin nakit yönetimimiz ve düşen borçluluk oranımızla, yılı güçlü finansal performansla tamamladık. Güçlü finansal yönetim yaklaşımımızın yanı sıra, çevre ve sürdürülebilirlik konusunda, yenilenebilir kaynaklara yatırım başta olmak üzere, uzun vadeli bakış açımızın olumlu yansımalarını yaşadık. Varolduğumuz tüm sektörlerde teknoloji ve dijitalleşme odağımızla öncü olmayı sürdürdük ve büyümeyi yakaladık” ifadelerini kullandı.

Sabancı Holding'in 2019'da ana ortaklığa düşen net kârı ise yüzde 1.3 düşüşle 3.78 milyar lira oldu.