Sabancı Holding'in 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla cumhuriyete olan tutkusunu ve kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e duyduğu saygıyı vurgulayan, sosyal medyada yoğun olarak paylaşılan kampanyası yurt dışında da ses getirdi.



Hintli blogger Harjinder Singh Kukreja, twitter hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye Cumhuriyeti'nin 95'inci yıldönümünü kutladı. Harjinder Singh Kukreja, mesajında Sabancı Holding'in "Cumhuriyete vurgunuz" kampanyasının videosunu da paylaştı.

— Harjinder Singh Kukreja (@SinghLions) October 28, 2018

Kukreja mesajında "Tüm Türk arkadaşlarımın 95'inci Cumhuriyet Bayramı'nı kutlarım. Türkiye Cumhuriyeti'ni Atatürk kurdu ve o günden bu yana 95 yıl geçti. Mutlu yıldönümleri" ifadelerini kullandı.

Hintli blogger Harjinder Singh Kukreja, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ilan edilen 2018 Troya Yılı kapsamında yürütülen çalışmalar çerçevesinde Türkiye'ye davet edilen 7 dijital içerik üreticisinden biriydi. Çin, Avustralya, Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, İran, Hindistan ve İtalya gibi ülkeler özelinde Çanakkale’nin kültürel, tarihi ve doğal güzelliklerinin tanıtımının amaçlandığı organizasyon kapsamında gelen dijital içerik üreticileri kendileri için hazırlanan program çerçevesinde Çanakkale’yi gezerek etkin oldukları dijital mecralarda ilin tanıtımını yapmıştı.

20 KİŞİLİK EKİPLE SEKİZ GÜNDE ÇEKİLDİ



Sabancı Holding'in kampanya filmi, kuruluşunun 95. Yılında cumhuriyetin değerlerine ve kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e bir saygı duruşu niteliğinde hazırlandı. Dijital mecraları odağına alarak tasarlanan kampanyanın filmi için, 20 kişilik bir ekiple Türkiye’nin farklı bir çok ilinde sekiz gün boyunca yapılan çekimler için toplam 3.500km yol yapıldı ve 12 saatten fazla çekim görüntüsü elde edildi. Filmin ana temasını ise, Sabahattin Ali'nin dizeleri üzerine Ali Kocatepe'nin bestesi ve Nükhet Duru'nun yorumuyla tanınan ''Ben Sana Vurgunum'' şarkısı oluşturuyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ