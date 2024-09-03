Futbol, voleybol, basketbol, masa tenisi, satranç, tavla ve tenis olmak üzere 7 farklı branşta düzenlenecek müsabakalarda, 500’ün üzerinde sporcu mücadele edecek. Sporcuların yanı sıra, organizasyon bünyesinde gönüllü olarak görev alacak çalışanlarla birlikte, etkinliğe katılacak kişi sayısı da 1.000’i aşacak.

Sabancı Üniversitesi bünyesinde bulunan 1.250 kişi kapasiteli spor merkezi, FIFA standartlarına sahip stadyum, tenis ve voleybol müsabakalarına uygun olarak tasarlanan çok amaçlı spor salonu, farklı branşlarda çok çekişmeli mücadelelere ev sahipliği yapacak.