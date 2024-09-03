Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.016,66 %-0,93
        DOLAR 34,0101 %0,35
        EURO 37,5871 %0,11
        GRAM ALTIN 2.709,99 %-0,46
        FAİZ 42,05 %0,60
        GÜMÜŞ GRAM 30,42 %-2,27
        BITCOIN 57.945,00 %-1,79
        GBP/TRY 44,5896 %-0,03
        EUR/USD 1,1038 %-0,31
        BRENT 73,96 %-4,67
        ÇEYREK ALTIN 4.430,36 %-0,48
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Sabancı, Spor Oyunları'nı hayata geçiriyor - İş-Yaşam Haberleri

        Sabancı Spor Oyunları başlıyor

        Sabancı Topluluğu, Sabancı Spor Oyunları'nı hayata geçiriyor. 6-7 Eylül tarihlerinde Sabancı Üniversitesi kampüsünde gerçekleşecek oyunlara, Sabancı Topluluk şirketlerinden çalışanlar katılacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.09.2024 - 15:29 Güncelleme: 03.09.2024 - 15:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sabancı Spor Oyunları başlıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Futbol, voleybol, basketbol, masa tenisi, satranç, tavla ve tenis olmak üzere 7 farklı branşta düzenlenecek müsabakalarda, 500’ün üzerinde sporcu mücadele edecek. Sporcuların yanı sıra, organizasyon bünyesinde gönüllü olarak görev alacak çalışanlarla birlikte, etkinliğe katılacak kişi sayısı da 1.000’i aşacak.

        Sabancı Üniversitesi bünyesinde bulunan 1.250 kişi kapasiteli spor merkezi, FIFA standartlarına sahip stadyum, tenis ve voleybol müsabakalarına uygun olarak tasarlanan çok amaçlı spor salonu, farklı branşlarda çok çekişmeli mücadelelere ev sahipliği yapacak.

        Topluluk çalışanlarını sağlıklı yaşam ve spor odağında yönlendirmek, ekip ruhunu sahaya taşımak ve Sabancı Topluluğu çalışanları arasındaki sinerjiyi artırmak amacıyla düzenlenen organizasyonun önümüzdeki yıllarda da büyüyerek devam ettirilmesi amaçlanıyor.

        Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, “Sürekli gelişme, daha iyiyi arama, ekip çalışması sporun evrensel değerleridir. Ayrıca bir mücadele olduğu kadar aslında bir tevazu örneğidir. Tevazu, güçlü yanlarının, kusurlarının ve gelişim alanlarının farkında olmaktır. Tüm bunlar Sabancı Topluluğu’nun Türkiye’de ve dünyada temsil ettiği değerlerle aynıdır. Ekip çalışmasını bireysel başarıya tercih etmek, aynı hedefe takım olarak ilerlemek yaklaşık 100 yıldır Sabancı’nın başarısının temel unsurlarından biri olmuştur. Sabancı Spor Oyunları’nın, Topluluğumuzdaki birlikte başarma kültürünü daha da güçlendireceğine yürekten inanıyorum. Bireysel yarışlarda ya da takım müsabakalarında mücadele edecek her bir çalışanımız, Sabancı’nın ekip ruhunu daha da pekiştirecek. Diğer yandan, bu anlamlı etkinliğe ev sahipliği yapacak Sabancı Üniversitesi de akademi dünyasında bir örnek oluşturacak. Etkinliğin hayata geçmesinde emeği bulunan tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyor, Sabancı Spor Oyunları’na katılacak her bir çalışanımıza şimdiden başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Talu çifti için istenen ceza belli oldu!
        Talu çifti için istenen ceza belli oldu!
        Okul bahçesinde Miray'ın öldüğü kazada öğretmen tutuklandı
        Okul bahçesinde Miray'ın öldüğü kazada öğretmen tutuklandı
        Dow Jones’taki geleceği tehlikede!
        Dow Jones’taki geleceği tehlikede!
        Tuğba hemşirenin tüyler ürperten ölümü: Evlilik yıl dönümünde boğazı kesilmiş halde bulundu
        Tuğba hemşirenin tüyler ürperten ölümü: Evlilik yıl dönümünde boğazı kesilmiş halde bulundu
        TFF'ye 'yabancı' başvurusu!
        TFF'ye 'yabancı' başvurusu!
        Sanatçı Mehmet Güleryüz hayatını kaybetti
        Sanatçı Mehmet Güleryüz hayatını kaybetti
        Fenomenlere kara para davası: Dilan-Engin Polat çifti ile Nihal-Bahar Candan kardeşler hakim karşısına çıkıyor
        Fenomenlere kara para davası: Dilan-Engin Polat çifti ile Nihal-Bahar Candan kardeşler hakim karşısına çıkıyor
        Osimhen çılgınlığı!
        Osimhen çılgınlığı!
        İstanbul'daki galericide kanlı hesaplaşma: 1 ölü, 1 yaralı
        İstanbul'daki galericide kanlı hesaplaşma: 1 ölü, 1 yaralı
        Fransa'ya demir attılar
        Fransa'ya demir attılar
        Şüpheli ölüm
        Şüpheli ölüm
        Yol çalışmalarında bulundu! 2-5 milyon yıllık...
        Yol çalışmalarında bulundu! 2-5 milyon yıllık...
        Fenerbahçe'den yeni teklif
        Fenerbahçe'den yeni teklif
        Everest gerçekten dünyanın en yüksek dağı mı?
        Everest gerçekten dünyanın en yüksek dağı mı?
        Deniz taksi kaptanından bayıltan tekme!
        Deniz taksi kaptanından bayıltan tekme!
        Putin ilk kez UCM üyesi bir ülkede
        Putin ilk kez UCM üyesi bir ülkede
        Türkiye, BRICS'e katılacak mı?
        Türkiye, BRICS'e katılacak mı?
        Ağustos enflasyonu açıklandı
        Ağustos enflasyonu açıklandı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Türkiye zenginler liginde!
        Türkiye zenginler liginde!