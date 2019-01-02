Kadınlar Kasım'da da tapınağa girmeye çalışmış fakat başaramamıştı

Hindistan'da dini kuralların kadınların girmesini yasakladığı fakat Yüksek Mahkeme'nin kararıyla kadınların kullanımına açılan Sabarimala tapınağına ilk defa iki kadın girdi. Tapınak yönetimi "kutsal mekanın kirlendiğini" açıklayarak kirlilikten "arındırma ritüelleri" yapmak üzere tapınağı kapattı.

42 yaşındaki Bindu Ammini ve 44 yaşındaki Kanaka Durga, bugün güneş doğarken tapınağa girdiklerini açıkladı.

Ülkenin güneyindeki Kerala eyaletinde bulunan tapınağa "adet görme yaşında" olarak görülen 10 ile 50 yaş arası kadınlar alınmıyordu.

Buna karşı dava açan kadınlar Ekim'de Yüksek Mahkeme'de görülen davayı kazanmış fakat tapınaktakilerin protestosu nedeniyle bugüne kadar girmeyi başaramamıştı.

BBC'ye konuşan Ammini, "Sabahın ilk saatlerinde tapınağa girdik ve idolü birkaç dakika gördük" dedi.

'Tapınağı kirlettiler'

İki kadın 24 Aralık'ta da tapınağa girmeye çalışmış ancak saldırılar nedeniyle girememişti.

"Kadınların tapınağı kirlettiğini" öne süren tapınak yönetimi ise olayın ardından tapınağı kapatarak birkaç saat boyunca "arındırma ritüelleri" yaptıktan sonra tapınağı tekrardan açtı.

Konuyla ilgili bir basın açıklaması yapan Kerala Eyalet Başbakanı Pinarayi Vijayan, kadınların tapınağa girmesinin tarihi bir gelişme olduğunu fakat tapınağın bunun ardından kapanmasının Yüksek Mahkeme kararlarına aykırı olduğunu söyledi.

Hindistan'da çoğu tapınak regl olmadıkları müddetçe kadınların girmesine izin veriyor. Sabarimala ise regl olma yaşındaki tüm kadınların girmesini yasaklayan nadir tapınaklardan.

Bir tepenin üzerinde yer alan ve her yıl milyonlarca erkeğin çıplak ayak ziyaret ettiği tapınağa ziyaretlerini anlatan Ammini, yönetimin kendilerine yardımcı olduğunu, normalde tapınağa girmeden önce yapılan ritüelleri protestocuların kendilerini fark etmemesi için yapamadıklarını söyledi.

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