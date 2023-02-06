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Sabiha Gökçen'de uçuş sayısı azaltılıyor

Sabiha Gökçen Havalimanı Meteorolojik Acil Durum Komitesi olumsuz hava koşulları sebebiyle 7 ve 8 Şubat tarihlerinde uçuşları yüzde 25 azaltma kararı aldı

Sabiha Gökçen'de uçuş sayısı azaltılıyor
DHA

Beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) toplantısında uçuş azalma kararı alındı.

Sabiha Gökçen Havalimanı Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) toplantı sonucu aldığı kararda, "Yurt genelinde ve Sabiha Gökçen Havalimanında beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlarında; 07.02.2023 ve 08.02.2023 tarihlerinde %25 oranlarında uçuş azaltması yapılacaktır. Tüm yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu, ilgili havayolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir." denildi.

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