Sabiha Gökçen'den bir veda bir hoş geldin

Atatürk Havalimanı'nın veda etmesi, İstanbul Havalimanı'nın açılmasına şehrin Anadolu yakasında hizmet veren Sabiha Gökçen Havalimanı yetkilileri de kayıtsız kalmadı. Gazetelere ilan veren kurum, duygusal birer hoş geldin ve veda mesajı da paylaştı. Sosyal medya hesapları da bu tarihi günü unutmadı.

— Sabiha Gökçen Airport (@SabihaGokcen) April 5, 2019

İstanbul Havalimanı için "Hoş geldinin en heyecanlısı sana" başlığıyla verilen mesajda "Yeni bir dost karşılamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hoş geldin İstanbul Havalimanı." ifadeleri kullanıldı.

50 yılı aşkın süredir hizmet veren Atatürk Havalimanı için de "Vedaların en hüzünlüsü sana" denirken; "Biz seneler boyunca bu şehirde ne vedalar gördük. Meğer en zoru sana veda etmekmiş. Hoşça kal Atatürk Havalimanı denildi"